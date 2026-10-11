Το Λιμενικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιτυχή διάσωση μιας 44χρονης τουρίστριας από το Ελ Σαλβαδόρ, η οποία έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμων, 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το οπτικό υλικό καταγράφει τη στιγμή που η γυναίκα εντοπίζεται να έχει τις αισθήσεις της, φορώντας σωσίβιο.

Το βίντεο από τη διάσωση της 44χρονης:

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ειδοποίησε τις Λιμενικές Αρχές Ζακύνθου, Κατακόλου και Πύλου, ενεργοποιώντας άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Στις εκτεταμένες έρευνες συνέδραμαν ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο εντοπισμός της 44χρονης και η διακομιδή της στο Νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε αρχικά ένας ανατρεπόμενος φανός κυκλικού σωσιβίου. Τελικά, τα ξημερώματα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, η 44χρονη εντοπίστηκε ζωντανή από το φορτηγό πλοίο «MSC ROSSELLA III» με σημαία Μαδέρας, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, το ναυαγοσωστικό του Λιμενικού περισυνέλεξε τη γυναίκα και το πλήρωμα της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Το σκάφος την μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι του Κατακόλου, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να παραμείνει υπό παρακολούθηση.

Την προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της πτώσης της στη θάλασσα διενεργεί το Λιμεναρχείο Κατακόλου.