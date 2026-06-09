Το βράδυ της Δευτέρας 9 Ιουνίου, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, τρεις νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 16, 18 και 19 ετών, οι οποίοι απείλησαν και εξύβρισαν τρία άτομα, λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού στο Πάρκο Ζαππείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική καταγγελία για την εν λόγω επίθεση στην τηλεφωνική γραμμή «11414», η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους Αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Μετά από άμεση αξιολόγηση της καταγγελίας, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσέγγισαν το Πάρκο Ζαππείου όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις νεαρούς, οι οποίοι λίγο νωρίτερα, μαζί με έτερους δράστες, είχαν εξυβρίσει και απειλήσει τα θύματα, εντός του Πάρκου, με φράσεις και χειρονομίες που θίγουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.