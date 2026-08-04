Επιχείρηση διάσωσης για ένα ζαρκάδι που βρέθηκε εγκλωβισμένο σε ανοικτή υδατοδεξαμενή σε περιοχή της Κοζάνης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία χάρη στην καθοριστική επέμβαση των μελών της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ».

Το ζώο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου στην περιοχή της Εράτυρας Τσοτυλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Εξαντλημένο και πιθανώς τραυματισμένο, αδυνατούσε να φύγει, λόγω των κατακόρυφων και ιδιαίτερα ολισθηρών τοιχωμάτων της δεξαμενής.

Όμως, το προσωπικό της οργάνωσης κατάφερε, μετά από διαδοχικές προσπάθειες με τη χρήση πρόχειρης γέφυρας και θηλιάς, να το απεγκλωβίσει με ασφάλεια και να το επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον.

Όπως επισημαίνει η «Καλλιστώ», το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια την απειλή που συνιστούν οι αφύλακτες υδατοδεξαμενές, καθώς η απουσία σημείων διαφυγής τις μετατρέπει σε θανατηφόρες παγίδες για την άγρια πανίδα, όπως ζαρκάδια και αρκούδες, αλλά και σε πηγή κινδύνου για τους ανθρώπους όταν βρίσκονται σε απομονωμένα σημεία χωρίς μέτρα ασφαλείας.

Η τοποθέτηση ειδικών διατάξεων διαφυγής και η περίφραξη των δεξαμενών, των πηγαδιών άρδευσης και των σημείων πυρόσβεσης στις δασικές περιοχές αποτελούν κρίσιμες προληπτικές παρεμβάσεις. Αυτές οι δράσεις εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Bear-Smart Corridors, στο οποίο συμμετέχει η οργάνωση, με βασικό στόχο την αποτροπή πνιγμού των καφέ αρκούδων και άλλων άγριων ζώων που πλησιάζουν τις υποδομές αυτές για να ξεδιψάσουν.