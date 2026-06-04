Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 3χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Τρίτης 2/6, μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που βρισκόταν πίσω από όχημα που έκανε όπισθεν.

Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του οικισμού, όταν – σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία – ένας 31χρονος οδηγός ΙΧ επιχείρησε όπισθεν χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι πίσω από το όχημά του βρισκόταν το μικρό παιδί. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το κορίτσι να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του στο σημείο διερευνώνται, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία και αναζητούν τους γονείς του για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Το χρονικό του ατυχήματος μέσα στον καταυλισμό στο Ζεφύρι

Το δυστύχημα συνέβη μέσα στον καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι, σε συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Το 3χρονο κορίτσι φέρεται να βρισκόταν χωρίς επίβλεψη πίσω από σταθμευμένο ή κινούμενο όχημα, όταν ο 31χρονος οδηγός ξεκίνησε διαδικασία οπισθοπορείας.

Χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού, το όχημα το παρέσυρε, προκαλώντας του βαριά τραύματα.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με το παιδί να μεταφέρεται αρχικά σε κοντινή δομή υγείας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου εισήχθη απευθείας στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της υγείας του.

Άφαντοι οι γονείς – Έρευνα για παραμέληση ανηλίκου

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις αρχές, οι γονείς του παιδιού δεν έχουν εμφανιστεί στο νοσοκομείο δύο ημέρες μετά το ατύχημα.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει αναζητήσεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το στοιχείο αυτό προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού και το κατά πόσο υπήρχε επίβλεψη τη στιγμή του περιστατικού.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και στις συνθήκες μέσα στον καταυλισμό, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται περιστατικά ανηλίκων χωρίς επαρκή φροντίδα.

Παρέμβαση φορέων και ερωτήματα για την προστασία των παιδιών

Το τραγικό συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας ανηλίκων σε ευάλωτες κοινότητες και των μηχανισμών πρόληψης που συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ήδη αναφέρει ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκων στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως οι διαδικασίες προστασίας.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την έρευνα να εστιάζει τόσο στον 31χρονο οδηγό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος.