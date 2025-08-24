Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24/8, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου στο Ζεφύρι, όταν τρία άτομα αγνώστων στοιχείων που επέβαιναν σε ΙΧ επιτέθηκαν σε τρεις επιβάτες άλλου οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες που σύμφωνα με τις μαρτυρίες είναι Ρομά, χτύπησαν τους επιβαίνοντες, τους αφαίρεσαν τιμαλφή και διάφορα έγγραφα, έβαλαν φωτιά στο όχημα και αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, στο Ζεφύρι Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025



Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στον Ερυθρό Σταυρό και σε ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι αντίστοιχα, ενώ η γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητο οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τη γυναίκα ως ένας εκ των δραστών. Οι δύο συνεργοί του αναζητούνται.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.