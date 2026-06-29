Μια απίστευτη υπόθεση εγκληματικής δράσης με έντονο οικογενειακό άρωμα έφερε στο φως η Ελληνική Αστυνομία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στο Ζεφύρι. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με τη δυναμική συνδρομή της ΟΠΚΕ, πέρασαν χειροπέδες σε μια 66χρονη γυναίκα και έναν 44χρονο άνδρα, οι οποίοι είναι συγγενείς μεταξύ τους.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι ασύλληπτοι συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται ανθρωποκυνηγητό από τις αρχές.

Η κομπίνα με τη «ΔΕΗ» και το παράνομο ενεχυροδανειστήριο

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της σπείρας ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου, όταν οι ασύλληπτοι συνεργοί των κατηγορουμένων εμφανίστηκαν σε σπίτι γυναίκας στη Βάρη. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφεραν να της αποσπάσουν την προσοχή και να της αφαιρέσουν κοσμήματα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η μεθοδική προανακριτική έρευνα των αστυνομικών οδήγησε τα ίχνη της σπείρας στο Ζεφύρι. Εκεί, οι αρχές εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους μέσα σε έναν χώρο που λειτουργούσε ως βιτρίνα. Ενώ στα χαρτιά φαινόταν ως κατάστημα εμπορίας ρούχων και ψιλικών ειδών, στο εσωτερικό του είχε στηθεί ένα κανονικό, παράνομο ενεχυροδανειστήριο, όπου διοχετεύονταν και «ξεπλένονταν» τα κλοπιμαία.

Κάμερες ασφαλείας και το «θησαυροφυλάκιο» με τα 27.000 ευρώ

Οι δράστες λειτουργούσαν με επαγγελματισμό και λάμβαναν δρακόντεια μέτρα προστασίας για να μην γίνουν αντιληπτοί. Είχαν εγκαταστήσει στο σημείο εξελιγμένες κάμερες επιτήρησης συνδεδεμένες με καταγραφικό μηχάνημα, ώστε να ελέγχουν ποιος πλησιάζει το κατάστημα-κρησφύγετο.

Ωστόσο, το «ντού» της Αστυνομίας τους αιφνιδίασε. Κατά τις εξονυχιστικές έρευνες στους χώρους αλλά και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27.030 ευρώ και 1.100 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά.

και σε μετρητά. Πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας.

μεγάλης αξίας. Φυσίγγια και ένα κλεμμένο/απολεσθέν δελτίο ταυτότητας.

και ένα κλεμμένο/απολεσθέν δελτίο ταυτότητας. Το καταγραφικό μηχάνημα μαζί με τις δύο κάμερες ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των κατασχεθέντων χρυσαφικών έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αποδόθηκε στην έντρομη γυναίκα από τη Βάρη. Η έρευνα της Ασφάλειας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό για να εντοπιστούν οι υπόλοιποι «μαϊμού» υπάλληλοι της ΔΕΗ που ρήμαζαν τα σπίτια της Αττικής.