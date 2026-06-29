Στη σύλληψη μιας 66χρονης και ενός 44χρονου, οι οποίοι συνδέονται με συγγενική σχέση, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με την πολύτιμη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε. στο Ζεφύρι.

Οι έρευνες για την υπόθεση ξεκίνησαν μετά από μια καταγγελία που έγινε στις 25 Ιουνίου.

Το παράνομο ενεχυροδανειστήριο-βιτρίνα στο Ζεφύρι

Μετά από μεθοδική προανακριτική έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη των δραστών στο Ζεφύρι.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» έναν χώρο όπου λειτουργούσε κατάστημα εμπορίας ρούχων και ψιλικών ειδών, στο εσωτερικό του οποίου είχαν στήσει ένα κανονικό, παράνομο ενεχυροδανειστήριο, όπου κατέληγαν και ρευστοποιούνταν τα κλοπιμαία της σπείρας.

Οι δράστες είχαν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έχοντας εγκαταστήσει ένα σύγχρονο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες επιτήρησης και ειδικό καταγραφικό μηχάνημα.

Τα κατασχεθέντα της επιχείρησης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στους χώρους του καταστήματος, αλλά και στην προσωπική κατοχή των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

Πλήθος από χρυσαφικά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

μεγάλης αξίας. Το χρηματικό ποσό των 030 ευρώ .

. Το χρηματικό ποσό των 100 δολαρίων ΗΠΑ .

. Ζωντανά φυσίγγια όπλου.

Ένα ελληνικό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο είχε δηλωθεί επίσημα στο παρελθόν ως απολεσθέν.

Το ψηφιακό καταγραφικό μηχάνημα μαζί με τις δύο κάμερες ασφαλείας.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αναγνωρίστηκε και έχει ήδη αποδοθεί στην παθούσα της κλοπής στη Βάρη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνει και τους ασύλληπτους συνεργούς της οργάνωσης, οι οποίοι αναζητούνται.