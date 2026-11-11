Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που είχε μετατρέψει 12 σπίτια στο Ζεφύρι σε οργανωμένο κέντρο διακίνησης ναρκωτικών προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, συλλαμβάνοντας συνολικά 36 άτομα, πολλά εκ των οποίων συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή δυνάμεων της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και τοπικών τμημάτων ασφαλείας, ενώ στις έρευνες επιστρατεύτηκαν ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος και drone.

Από την πολύμηνη προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 396 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών.

Βίντεο από την έφοδο της ΕΛΑΣ σε κατοικία του κυκλώματος:

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η οργάνωση είχε αναπτύξει τη δραστηριότητά της τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, υιοθετώντας συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας:

Τα 12 οικήματα λειτουργούσαν συνδυαστικά και συμπληρωματικά.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες επικοινωνούσαν πρώτα τηλεφωνικά με μέλη της σπείρας και στη συνέχεια κατευθύνονταν στα επιμέρους σημεία παραλαβής.

Η κίνηση ήταν διαρκής, γεγονός που αποτυπώνεται από τον έλεγχο και τη σύλληψη 24 ατόμων που εντοπίστηκαν να αποχωρούν από τα σπίτια έχοντας στην κατοχή τους ναρκωτικά.

«Φρούρια» με κάμερες, συρματοπλέγματα και κρυψώνες

Προκειμένου να αποτρέπουν τις αιφνιδιαστικές αστυνομικές επεμβάσεις, τα μέλη του κυκλώματος είχαν θωρακίσει τα κτήρια.

Είχαν τοποθετήσει ενισχυμένες πόρτες ασφαλείας, ψηλούς περιμετρικούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες ασφαλείας, ενώ τσιλιαδόροι επόπτευαν τους γύρω δρόμους.

Επιπλέον, πέρα από τους εσωτερικούς χώρους, οι ποσότητες των ναρκωτικών αποκρύπτονταν σε παρακείμενα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις εφόδους και τις έρευνες στα 12 σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

95 γραμμάρια ηρωίνης

20 γραμμάρια κοκαΐνης

46 γραμμάρια άγνωστης ουσίας σε λευκή σκόνη

47 φυσίγγια

18 κάμερες παρακολούθησης και 4 καταγραφικά μηχανήματα

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

1 αεροβόλο πιστόλι και 1 σιδερογροθιά

5 κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις

Σε βάρος των 36 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.