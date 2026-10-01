Με γεμάτο όπλο και ναρκωτικά κρυμμένα στο εσώρουχό τους κυκλοφορούσαν τέσσερις νεαροί στο Ζεφύρι, πιστεύοντας ότι δεν κινδυνεύουν από τίποτα.

Όμως δεν είχαν υπολογίσει ότι μπορεί να έπεφταν σε έναν τυχαίο έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. .Όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους είδαν να περπατούν και τους ζήτησαν να τους ελέγξουν, το έβαλαν στα πόδια.

Μάλιστα, φεύγοντας, θέλησαν να ξεφορτωθούν ό,τι παράνομο είχαν πάνω τους και συγκεκριμένα, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια.

Τελικά, οι δύο 22χρονοι, ο 23χρονος και ο 28χρονος συνελήφθησαν και προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Ο σωματικός έλεγχος έφερε στο.. φως και μικροποσότητα κάνναβης, επιμελώς κρυμμένη στο εσώρουχο του ενός.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το όπλο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.