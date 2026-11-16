Τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους στην πυρκαγιά του εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, εκφράζουν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Τα μέτρα στήριξης της ΕΕΤ

Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των δύο πυροσβεστών, Ηλία Βαλατσού και Γεωργίου Ζυμπίδη, τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προχωρούν στις ακόλουθες αποφάσεις:

Άμεση οικονομική ενίσχυση: Ισομερής καταβολή του ποσού των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των θανόντων.

Διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων: Πλήρης διαγραφή των ατομικών οφειλών (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) προς τις τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ, οι οποίες αφορούν τους γονείς, τις/τους συζύγους και τα προστατευόμενα μέλη των δύο πυροσβεστών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hba@hba.gr, υπόψη acting Γενικής Διευθύντριας.