Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκε η 34χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται, από κοινού με τις ανήλικες κόρες της, για την πρόκληση της πυρκαγιάς σε παλαιό κτίσμα στο Ζεφύρι, μια τραγωδία που οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Το μέτρο θα ισχύσει έως ότου το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφανθεί οριστικά για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα

Η απόφαση για τον κατ’ οίκον περιορισμό ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της 34χρονης, καθώς προέκυψε διάσταση απόψεων μεταξύ των δικαστικών λειτουργών.

Ειδικότερα, η ανακρίτρια έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για την προφυλάκισή της, σε αντίθεση με τον εισαγγελέα, ο οποίος γνωμοδότησε υπέρ της προσωρινής της κράτησης. Το δικαστικό συμβούλιο καλείται πλέον να άρει τη διαφωνία, με την οριστική απόφαση να αναμένεται εντός των επόμενων πέντε ημερών.

Η τύχη των ανήλικων κοριτσιών

Την ίδια ώρα, οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης αφέθηκαν ελεύθερες, με μοναδικό περιοριστικό όρο την ανάθεση της επιμέλειάς τους σε επιμελητή ανηλίκων. Τόσο η μητέρα όσο και τα παιδιά της βρίσκονται αντιμέτωπα με τη βαριά κατηγορία του εμπρησμού από τον οποίο επήλθε θάνατος.

Αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος

Παράλληλα, σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του 44χρονου συζύγου της κατηγορουμένης. Σε βάρος του έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα, καθώς τα ίχνη του παραμένουν άγνωστα από την ημέρα που εκδηλώθηκε το τραγικό περιστατικό.