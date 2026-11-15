Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών, που συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε χθες, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, σε κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε.

Μετά από έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου, έγιναν οι τρεις συλλήψεις. Σημειώνεται ότι ακόμη αναζητείται για να συλληφθεί ο 44χρονος σύζυγός της γυναίκας.

Από το προανακριτικό υλικό προέκυψε ότι η οικογένεια, η οποία διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου, άδειαζε τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπά της στο κλιμακοστάσιο. Κατά την αυτοψία, οι ερευνητές εντόπισαν στο σημείο μεγάλες ποσότητες από απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η ρίψη της καυτής στάχτης πάνω στα εύφλεκτα σκουπίδια συνδέεται άμεσα με την έναρξη της μοιραίας φωτιάς.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα, βυθίζοντάς το στο πένθος. Δύο στελέχη, ο 23χρονος πυροσβέστης Γεώργιος Ζυμπίδης και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Οι δύο νεκροί πυροσβέστες

Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι Αττικής, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης ήταν τα δύο θύματα της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο νεαρός Γιώργος είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες από την τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11). Περίπου στις 11:40, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες, με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου, έχασαν τη ζωή τους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές ένας τρίτος πυροσβέστης, ελαφρά τραυματισμένος, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς επισκέφτηκε 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών

Τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Κατά την παρουσία του στον Σταθμό, συναντήθηκε και συνομίλησε με τους γονείς του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, στους οποίους εξέφρασε προσωπικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και τη στήριξη του. Παράλληλα, επικοινώνησε με τη θεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλάτσου, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.

Ο κ. Τουρνάς συνομίλησε με το προσωπικό του Σταθμού, εκφράζοντας τη στήριξή του στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών. Στη συνέχεια, μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου επισκέφθηκε τον πυροσβέστη Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ο οποίος νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους μετά το ίδιο περιστατικό. Ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.