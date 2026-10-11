Στη σύλληψη ενός 29χρονου Έλληνα προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, στο Ζεφύρι Αττικής, με την κατηγορία της αγοράς, κατοχής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές έρευνες και διασταυρώσεις στοιχείων, μέσω των οποίων φέρεται να διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 29χρονου σε δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-7 κιλά και 538 γραμμάρια ηρωίνης, κατανεμημένα σε 21 νάιλον συσκευασίες.

-186 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 11 νάιλον συσκευασίες.

-6 κιλά και 600 γραμμάρια ουσίας, σε μορφή γκρίζων βραχωδών τεμαχίων, κατάλληλης για τη νόθευση ηρωίνης.

-Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

-Δύο κάμερες ασφαλείας.

-Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

-Το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Πάνω από 150.000 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεθεισών ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

Ο 29χρονος Έλληνας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση αφορά κατηγορίες για αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.