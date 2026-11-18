Βαρύ είναι το κλίμα στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τον θάνατο του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στο Ζεφύρι.

Η σορός του έφτασε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 08:30, στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσε, προκειμένου οι συνάδελφοί του να τον αποχαιρετήσουν πριν από την κηδεία του.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 στο Περιστέρι, στο Κοιμητήριο «Άγιος Βασίλειος».

Η νεκροφόρα με τη σορό του 44χρονου πέρασε από τον σταθμό στον οποίο εργαζόταν και στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή προς την τελευταία του κατοικία. Συνάδελφοί του μετέφεραν το φέρετρο στους ώμους, ενώ δεκάδες πυροσβέστες ακολούθησαν την πομπή, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκαν υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό βρέθηκαν επίσης συγγενείς και φίλοι του Ηλία Βαλατσού, οι οποίοι ενώθηκαν με τους συναδέλφους του για το τελευταίο αντίο και θα τον συνοδεύσουν μέχρι την εκκλησία.