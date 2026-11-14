Στη σύλληψη τριών ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχώρησαν οι Αρχές, ξετυλίγοντας το νήμα της πολύνεκρης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι Αττικής, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου.

Μετά από έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου, προσήχθησαν και συνελήφθησαν μία 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, αναζητείται για να συλληφθεί ο 44χρονος σύζυγός της.

Από το προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η οικογένεια, η οποία διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου, άδειαζε τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπά της στο κλιμακοστάσιο. Κατά την αυτοψία, οι ερευνητές εντόπισαν στο σημείο μεγάλες ποσότητες από απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η ρίψη της καυτής στάχτης πάνω στα εύφλεκτα σκουπίδια συνδέεται άμεσα με την έναρξη της μοιραίας φωτιάς.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε τραγωδία για το Πυροσβεστικό Σώμα, βυθίζοντάς το στο πένθος. Δύο στελέχη, ο 23χρονος πυροσβέστης Γεώργιος Ζυμπίδης και ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το φλεγόμενο κτήριο της οδού Κατσαντώνη και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν». Ένας τρίτος πυροσβέστης, 43 ετών, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στο ισόγειο, κατάφερε να διασωθεί και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά σε κατάσταση ισχυρού σοκ, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Τα ντοκουμέντα από το εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου αποκαλύπτουν μια πραγματική κόλαση. Οι τοίχοι είναι κατάμαυροι από τον καπνό, ενώ το δάπεδο στο υπόγειο ήταν στρωμένο με τόνους σκουπιδιών. Η μοναδική δίοδος προς την εστία της φωτιάς ήταν μια στενή, περιστροφική σκάλα, η οποία εμποδιζόταν περαιτέρω από έναν μακρύ σωλήνα που περνούσε κατά μήκος της, μετατρέποντας την κάθοδο σε θανάσιμη παγίδα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου των δύο ανδρών. Το πρώτο είναι να γλίστρησαν στο επικίνδυνο κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν θανάσιμα. Το δεύτερο και επικρατέστερο σενάριο είναι να έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στον πυκνό καπνό του υπογείου και, όταν άδειασαν οι φιάλες οξυγόνου που έφεραν στην πλάτη τους, να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.

Η είδηση του θανάτου των δύο ανδρών προκάλεσε κύμα αγανάκτησης. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, ξεσπώντας σε λυγμούς μπροστά στις κάμερες, κατήγγειλε σοβαρές ελλείψεις.

«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες… Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους», ανέφερε, περιγράφοντας τον τόπο του δυστυχήματος: «Υπήρχε μια στριφτή σκάλα μέσα στο κτήριο, και είχε μια εγκοπή κάτω, ένα υπόγειο, και ήταν γεμάτο από σκουπίδια και από φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, συμπλήρωσε σε έντονο ύφος: «Δεν γίνεται να χάνουμε ανθρώπους για τα κτήρια. Πόσους νεκρούς πρέπει να δει ο Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά;». Καταλήγοντας, κατήγγειλε ευθέως τον αρμόδιο υπουργό: «Έξι χρόνια φωνάζουμε στον Τουρνά (τον Υπουργό) ότι δεν έχουν πάρει μέτρα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες, και αυτός, αντί να δει τι θα κάνει, μας έκανε ΕΔΕ και μας έβαλε πρόστιμο».