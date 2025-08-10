Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει τη στιγμή τροχαίου ατυχήματος το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο Ζεφύρι, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή και στη συνέχεια ο οδηγός του εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας τον μοτοσικλετιστή τραυματισμένο στην άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια, αφήνοντας πίσω τον 45χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Δείτε το βίντεο: