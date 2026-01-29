Στιγμές τρόμου έζησε ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τετάρτης. Δέχτηκαν επίθεση από έναν Παλαιστίνιο την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να βγάλουν χρήματα από ΑΤΜ τράπεζας.

Ήταν γύρω στις 9:00 όταν το ζευγάρι στάθηκε μπροστά στο υποκατάστημα τράπεζας στις αρχές της οδού Σταδίου.

Τότε ο 29χρονος τους πλησίασε και αρχικά χτύπησε τον άντρα, τραυματίζοντας τον ελαφρά. Στη συνέχεια, με ένα σχοινί στο οποίο είχε δέσει πάνω του μεταλλικούς γάντζους έσπασε το ΑΤΜ της τράπεζας.

Το έντρομο ζευγάρι βρήκε καταφύγιο σε κοντινό ξενοδοχείο ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.

Ύστερα από περιπολίες ο 29χρονος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς και συνελήφθη.

Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και αναμένεται εντός της ημέρας να παραπεμφθεί στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της απλής σωματικής βλάβης και φθοράς ξένης περιουσίας.