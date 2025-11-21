Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ ένα ζευγάρι έπειτα από κατανάλωση μανιταριών, το οποίο διαγνώστηκε με ηπατική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, είχαν παρευρεθεί σε εκδήλωση συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμένα στην Έδεσσα. Λίγες ώρες αργότερα αισθάνθηκαν έντονες ενοχλήσεις και διακομίσθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο της περιοχής και κατ΄ποιν λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους διακομίσθηκαν στο ΑΧΕΠΑ.

Έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε η οξεία ηπατική ανεπάρκεια και άμεσα σήμανε συναγερμός στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (EOM), καθώς και οι δύο πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έχει γίνει ήδη αποδεκτή σε κέντρο μεταμοσχεύσεων στην Ιταλία, με τον ΕΟΜ να ετοιμάζει πυρετωδώς τη διαδικασία αεροπορικής διακομιδής της.

Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ιταλία, ώστε να γίνει αποδεκτός και ο σύζυγός της.