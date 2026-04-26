Περιπέτεια έζησαν το βράδυ του Σαββάτου (25/4) δύο νεαρά άτομα στον σταθμό του Προαστιακού στο Κορωπί, όταν εγκλωβίστηκαν στο ασανσέρ, λίγο πριν αυτό φτάσει στην έξοδο του σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αμέσως μετά την αποβίβασή του από τον συρμό, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό, καθώς ο ανελκυστήρας ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες, έπειτα από αρκετή ώρα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες, που υπέστησαν σημαντική ταλαιπωρία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη γενικότερη εικόνα υποβάθμισης των υπηρεσιών στον Προαστιακό, οι οποίες απέχουν σημαντικά από τα στοιχειώδη πρότυπα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού μέσου μαζικής μεταφοράς.

Την ίδια ώρα, παραμένουν εδώ και χρόνια άλυτα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στις υποδομές. Ενδεικτικά, τα σκαλοπάτια που χρησιμοποιούν καθημερινά επιβάτες κάθε ηλικίας εμφανίζουν εκτεταμένη φθορά και σκουριά, ενώ σε αρκετά σημεία υπάρχουν σπασμένες πλάκες, γεγονός που εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

