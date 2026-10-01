Δύσκολη δοκιμασία περνάει σήμερα Πέμπτη 01/10 η Κρήτη, με καταρρακτώδεις βροχές να σαρώνουν το νησί από άκρη σε άκρη και τους δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους.

Η κατάσταση στον νομό Ρεθύμνου -όπως γράφει το Creta24- είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ οι άνδρες της Πυροσβεστικής δέχονται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε Ρέθυμνο, Χανιά, Λασίθι και Ηράκλειο.

Ένα ζευγάρι από τα Λιβάδεια Μυλοποτάμου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όταν προηγουμένως το όχημά τους παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη γέφυρα Δισκουρίου. Χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν.

Δείτε το βίντεο την ώρα της καταιγίδας:

Το αντρόγυνο τραυματίστηκε και οδηγήθηκε στο ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου) ενώ ασαφής παραμένει ακόμη η κατάσταση της υγείας του.

Δείτε βίντεο από το σημείο που η γέφυρα «κατάπιε» το αυτοκίνητο:

«Έφυγε η γέφυρα και κατάπιε το αυτοκίνητό τους»

«Έφυγε η γέφυρα, πήρε τη μισή ο ποταμός και έπεσε το αυτοκίνητο στην κοίτη. Ευτυχώς δε θρηνήσαμε θύματα», αναφέρει ο Δήμαρχος του Μυλοποτάμου Γ. Κλάδος στο Creta24. Όπως περιγράφει, όλος ο Δήμος είναι στο πόδι, «η κατάσταση είναι τραγική. Είμαι 50 χρονών και αυτό δε θυμάμαι να έχει γίνει ξανά. Οι πιο μεγάλοι θυμούνται τις καταστροφές του 1986».

Δείτε εικόνες με τα νερά στον Μυλοπόταμο που έχουν μπει στα σπίτια:

Στα Ζωνιανά, «κατέβηκαν» μπάζα, πέτρες, έφραξαν ρυάκια, το νερό έχει.. εισβάλει στο χωριό με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αυτοκίνητα.

Αντίστοιχες εικόνες επικρατούν και στα Λιβάδια ενώ οι δρόμοι σε πολλά σημεία του Δήμου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Εικόνες από το Goodnet δείχνουν τι συμβαίνει στα χωριά του Μυλοποτάμου:

Aιτία για τις καταστροφές είναι ότι η ραγδαία βροχή έγινε αιτία να πλημμυρίσει ο Γεροπόταμος που διατρέχει τα χωριά της περιοχής.

Απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε φαράγγια και μονοπάτια

Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή λόγω του άμεσου κινδύνου που προκύπτει από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Το μέτρο βασίζεται στο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) που εκδόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού (Red Code).

Σε εξέλιξη είναι σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Δείτε βίντεο με τις καταρρακτώδεις βροχές που σαρώνουν την Ξηροκαμάρα Λασιθίου:

Η εικόνα στην Χαλέπα Χανίων:

Βίντεο με την βροχή στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου:

Δείτε βίντεο με την μπόρα στο Οροπέδιο Λασιθίου:

Βίντεο με πλημμύρα στην Χερσόνησο:

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Λίγο μετά τις 10.00 το πρωί της Πέμπτης το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους του Λασιθίου:

Μία ώρα νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας:

Είχε προηγηθεί στις 06:40 μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο:

Δείτε τον χάρτη επικινδυνότητας από το Forecast Weather:

«Θα πέσει βροχή για δύο … Οκτώβρηδες»

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας η βροχή που θα πέσει σε Κρήτη και Εύβοια θα ισοδυναμεί με «δύο ή και περισσότερους Οκτώβρηδες». «Ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη. Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών» αναφέρει στην ανάρτησή του και προσθέτει: «Tα δύο κύρια μοντέλα, ECMWF και ICON, επιμένουν σε ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, σε Εύβοια και κυρίως Κρήτη. Στους χάρτες, τοπικά στην Εύβοια εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm, ενώ στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250-350 mm και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα.

Εάν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να πέσει βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους «Οκτώβρηδες». Στην Εύβοια, λόγω και της έντονης τοπογραφίας, τέτοια ύψη βροχής χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Εφόσον μεγάλο μέρος τους πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και χειμάρρους αυξάνεται σημαντικά.

Για την Κρήτη ιδιαίτερα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής για λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει και εκεί σημαντικά τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια. Τα ακριβή μέγιστα, πάντως, δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών».

Οι χάρτες προσομοίωσης για τις επόμενες ώρες:

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο, Φόδελε και Αγία Πελαγία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις δύο περιοχές.

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο. Συγκεριμένα σήμερα δε θα λειτουργήσουν ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-26 , επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης, «σήμερα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας θα επικρατήσουν νεφώσεις και βροχές με ισχυρούς βοριάδες και τοπικές καταιγίδες».