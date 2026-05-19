Σε μια σημαντική επαναξιολόγηση και τροποποίηση της αμυντικής της στρατηγικής στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο προχώρησε η Αθήνα. Όπως αποφασίστηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), οι συστοιχίες των πυραυλικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας τύπου Patriot, που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα σε καίρια σημεία όπως το Διδυμότειχο και η Κάρπαθος, αποχωρούν και επιστρέφουν στις μόνιμες βάσεις τους.

Ωστόσο, προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό επιχειρησιακό κενό στη νοτιοανατολική πτέρυγα, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στέλνει στην Κάρπαθο μια εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη κρούσης: ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5.

Τα «δελταπτέρυγα» της αποτροπής στην Κάρπαθο

Η μεταστάθμευση των γαλλικής κατασκευής μαχητικών στην Κάρπαθο δεν θεωρείται τυχαία επιλογή. Τα Mirage 2000-5, εξοπλισμένα με τους προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος MICA, αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» της Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρήσεις αναχαίτισης και εναέριας υπεροχής στο Αιγαίο.

Η μόνιμη παρουσία τους στο νησί αυξάνει κατακόρυφα τους χρόνους αντίδρασης σε περίπτωση συναγερμού, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα ισχύος και αποτροπής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αεροδρόμιο της Καρπάθου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη απαραίτητες τεχνικές εργασίες υποδομής, ώστε η βάση να μπορεί να υποστηρίξει την επί μακρόν στάθμευση και συντήρηση των μαχητικών.

Η απόφαση για την απόσυρση των Patriot προκάλεσε άμεσα συζητήσεις, με την κυβέρνηση ωστόσο να ξεκαθαρίζει σε απόλυτο τόνο ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται αποκλειστικά στον εσωτερικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και δεν συνδέεται με διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά με τη μεταφορά των αντιαεροπορικών συστημάτων, ήταν κατηγορηματικός: «Καμία σχέση με την Τουρκία, ούτε κατά διάνοια. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η αρχική τοποθέτηση των Patriot είχε ως στόχο την παροχή ευρύτερης προστασίας από βαλλιστικές απειλές στην περιοχή.

Ισχυρό το ελληνικό «αποτύπωμα» στην Κύπρο

Την ίδια στιγμή που το Αιγαίο θωρακίζεται με τα Mirage, η Αθήνα διατηρεί ακέραιη την ισχυρή στρατιωτική της παρουσία στην Κύπρο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στην Μεγαλόνησο παραμένει τόσο η φρεγάτα «Έλλη» του Πολεμικού Ναυτικού, όσο και η τετράδα των αναβαθμισμένων μαχητικών F-16 Viper που είχαν μετασταθμεύσει εκεί.

Η διατήρηση των Viper και της φρεγάτας στην Κύπρο επιβεβαιώνει τη γεωστρατηγική προσήλωση της Ελλάδας στην ασφάλεια του ενιαίου αμυντικού χώρου και στην προστασία των κυρίαρχων δικαιωμάτων του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο που οι περιφερειακές ισορροπίες απαιτούν διαρκή εγρήγορση.