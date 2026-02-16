Κατεστραμμένες υποδομές και αμέτρητα προβλήματα μετρά από την κακοκαιρία η Δυτική Ελλάδα, με την Πρέβεζα και την Ηλεία, σε κατάσταση συναγερμού λόγω κατολισθήσεων. Στην Κέρκυρα, πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο, ενώ στη Λέσβο έκλεισαν δρόμοι για λόγους ασφαλείας. Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες από τη Βόρεια Ελλάδα, με πλημμυρισμένα καταστήματα στην Ολυμπιακή Ακτή της Κατερίνης.

Παράλληλα, ως τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα έφτασε η θάλασσα, που βγήκε στη στεριά στην Καλαμαριά. Στην Αλεξανδρούπολη, τα απανωτά μπουρίνια και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας του παραλιακού δρόμου Μάκρης Μεσημβρίας, μέχρι και σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Διακοπές ρεύματος λόγω πτώσης δέντρων αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σαμοθράκης. H κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές – Λάκκωμα έχει διακοπεί λόγω των θυελλωδών ανέμων. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη, καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα.

Μπαράζ κατολισθήσεων στην Ήπειρο

Το χωρίο Μυρσίνη έχει αποκοπεί από σχεδόν όλες τις προσβάσεις, ενώ η πλαγιά υποχώρησε και καταπλάκωσε εξοχική κατοικία που άνοιξε στα δύο.

Στην Πάργα, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, ενώ πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.

Στον Μύτικα τα προβλήματα παραμένουν και πέρα από τον δρόμο που έχει διαλυθεί στην κυριολεξία, καθώς ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο». Σαν από θαύμα βγήκε ζωντανός οδηγός αυτοκινήτου, που διερχόταν τη στιγμή της καθίζησης.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα, διεξάγεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή.

Διακοπή κυκλοφορίας στην 2η επαρχιακή οδό Ιωαννίνων Πραμάντων. Σημειώθηκε μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος της οδού σε όλο το πλάτος και σε μήκος 60 μέτρων. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω του οικισμού Αγναντων. Δημοσιεύτηκε από Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων στις Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Εναερίτες στο Κατάκολο

Ειδική ομάδα εναεριτών – αλπινιστών προσέδεσε με συρματόσχοινα βράχο που αποκολλήθηκε από το βουνό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Σύσταση προς τους κατοίκους απευθύνουν οι Αρχές για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ακολουθεί και νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει η ελεγχόμενη ανατίναξή του, προκειμένου να αποτραπεί οριστικά ο κίνδυνος για την κατοικημένη ζώνη.

Δεινά σε Σαμοθράκη, Χίο, Λήμνο και Λέσβο

Οι Αρχές έκλεισαν από τις 14:30 της Κυριακής (15/2) τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή, αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, πλημμύρησε το Διαπόρι, ο ισθμός που ενώνει τη χερσόνησο του Φακού με το υπόλοιπο νησί.

Στα δύο ο παραλιακός δρόμος της Κέρκυρας

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα, που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα.

Τις τελευταίες μέρες οι καταστροφές πολλαπλασιάζονται στο βόρειο τμήμα του νησιού, με το κόστος αποκαταστάσεων και επισκευών να ξεπερνούν τις δυνατότητες του Δήμου.

Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι που «σφυροκοπούν» το νησί προκάλεσαν μικρής έκτασης προβλήματα, κυρίως πτώσεις δέντρων και κλαδιών, χωρίς να σημειώνεται κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών. Στη Σορωνή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινότητας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων και πεζών στο παραλιακό μέτωπο μέχρι να εξασθενήσουν οι άνεμοι.

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Κατέρρευσε τμήμα δρόμου στη Νάξο

Όσον αφορά στη Νάξο, στο άμεσο κλείσιμο του παραλιακού δρόμου που συνδέει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα, σε ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία του νησιού, προχώρησε για λόγους ασφαλείας, ο Δήμος, έπειτα από την καθίζηση που σημειώθηκε το Σάββατο (14/2).

Τμήμα του δρόμου έχει αρχίσει να υποχωρεί εμφανώς, ενώ κατά μήκος του σημείου οι ζημιές είναι εκτεταμένες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του cyclades24. Η άσφαλτος σε συγκεκριμένο σημείο έχει ανοίξει, αποκαλύπτοντας ότι το κάτω μέρος του δρόμου βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και προειδοποιητική σήμανση, καθώς ο κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης είναι υπαρκτός σε περίπτωση συνέχισης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Αίτημα για κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης της περιοχής

Ο Δήμαρχος Νάξου, Δημήτρης Λιανός, με υπηρεσιακούς παράγοντες, μετέβη στο σημείο, για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της ζημιάς.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ενέργειες από πλευράς Δήμου, με έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται καθοριστική για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αποκατάσταση της ζημιάς

Παρότι πρόκειται για δημοτικό δρόμο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έργο ιδιαίτερα σοβαρό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κρατική συνδρομή και χρηματοδότηση για την πλήρη αποκατάστασή του.

Υπογραμμίζεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί βασική αρτηρία κατά τους θερινούς μήνες, καθώς ενώνει τον Άγιο Προκόπιο με την Αγία Άννα και την Πλάκα, εξυπηρετώντας λεωφορεία, ΚΤΕΛ, Ι.Χ. και χιλιάδες πεζούς.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ, cyclades24