Μια συγκλονιστική μάχη, για να κρατηθεί στη ζωή ένα 4χρονο αγοράκι, δόθηκε την Κυριακή (12/7) στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Το παιδί διακομίστηκε στα επείγοντα χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από ατύχημα σε πισίνα, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή του.

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα επείγοντα περιέγραψε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στάθης Κουλούρης, συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου.

«Γέφυρα Ζωής» για τη διακομιδή του παιδιού

Σύμφωνα με τον κ. Κουλούρη, η κατάσταση του παιδιού κατά την άφιξή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς είχε υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ολόκληρη η ιατρική ομάδα επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε έναν σκοπό: να σωθεί το μικρό αγόρι.

«Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε», σημείωσε ο διευθυντής, περιγράφοντας τη στιγμή της ανάταξης ως μια εμπειρία που δύσκολα αποτυπώνεται με λέξεις.

Αμέσως μετά τη σταθεροποίηση και τη διασωλήνωση του 4χρονου, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την άμεση μεταφορά του. Με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και των αστυνομικών αρχών οργανώθηκε μια «Γέφυρα Ζωής», ώστε το παιδί να διακομιστεί με απόλυτη ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Το αγοράκι, το οποίο είχε έρθει από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του για διακοπές στην Καστοριά, φέρεται να διέφυγε για λίγο της προσοχής των συγγενών του. Λίγο αργότερα, ο παππούς του το εντόπισε στον πυθμένα της πισίνας και το ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κινητοποίηση των διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν ακαριαία, μεταφέροντας το παιδί στο νοσοκομείο της Καστοριάς σε χρόνο ρεκόρ, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την αναζωογόνησή του.

Η επιχείρηση μεταφοράς ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας. Με τη συνοδεία περιπολικών, το ασθενοφόρο πέρασε τα διόδια των Μαλγάρων στις 21:45 και έφτασε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης ακριβώς στις 22:00. Εκεί, το παιδί υποβλήθηκε σε πλήρη εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο, προκειμένου οι γιατροί να αξιολογήσουν την ανταπόκριση του οργανισμού του και τη νευρολογική του κατάσταση.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο κ. Κουλούρης εξέφρασε την αγωνία αλλά και την ελπίδα όλης της ιατρικής ομάδας για την έκβαση της υγείας του μικρού αγοριού, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιχείρηση. «Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές», κατέληξε.

Η ανάρτηση του γιατρού

«ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ…

Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ…

Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική «Γέφυρα Ζωής» από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει.

🙏 Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του.

❤️ Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές».