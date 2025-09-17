Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις προμηθειών και ρεμούλα με υπερτιμολογήσεις οδοντικών και άλλων εμφυτευμάτων στην Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Για την υπόθεση που ανέδειξε η δημοσιογραφική έρευνα ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Όμως όπως αναφέρουν στη «Ζούγκλα» γνώστες των διαδικασιών και παράγοντες της αγοράς η ΕΔΕ είναι ο τάφος των ερευνών.

«Όταν είχα απειλήσει έναν υπάλληλο σε κεντρικό Νοσοκομείο, που μου ζητούσε μίζα για να προχωρήσει καθυστερημένες πληρωμές για προμήθειες που είχα παραδώσει, μου είχε απαντήσει: -…και τι θα γίνει αν με καταγγείλεις; Θα διαταχθεί μια ΕΔΕ στον από πάνω όροφο και θα θαφτεί η υπόθεση», μας αναφέρει παράγοντας της αγοράς, ο οποίος έχει σταματήσει να ασχολείται με προμήθειες των Νοσοκομείων, ακριβώς λόγω της παντοδυναμίας αυτών των κυκλωμάτων.

Στον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους οι καταγγελίες για την Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός είχαν φτάσει από καιρό, αλλά σύμφωνα με όσους μίλησαν στη «Ζούγκλα» δεν έκανε απολύτως τίποτα. Έμειναν στα συρτάρια και οι απευθείας αναθέσεις με υπερτιμολογημένα χειρουργικά και οδοντιατρικά υλικά, συνέχιζαν να χρεώνουν το δημόσιο ταμείο.

Η εισαγγελική παρέμβαση είναι μονόδρομος, όμως η ελληνική Δικαιοσύνη δεν φημίζεται για τα γρήγορα αντανακλαστικά της απέναντι σε δημοσιευμένες καταγγελίες και παραμένει άγνωστο το κατά πόσον η Διοίκηση του Νοσοκομείου ή ο Υφυπουργός έχει ενημερώσει τις εισαγγελικές Αρχές.

Απευθείας αναθέσεις με υπερτιμολογήσεις εμφυτευμάτων

Οι θεσμικές παθογένειες, τόσο στο επίπεδο του νοσοκομείου όσο και στην πανεπιστημιακή κοινότητα είναι προφανείς, όπως αναδεικνύουν οι αποφάσεις προμηθειών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευαγγελισμού που έχουν δημοσιευθεί στη «Διαύγεια».

Χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα από έγκριση δαπάνης στις 27-3-2024, όπου οι τιμές που αναφέρονται χωρίς παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών, θεωρούνται από γιατρούς και παράγοντες της αγοράς υπέρογκες. Η απευθείας ανάθεση σε εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία, ανέρχεται στη συνολική δαπάνη των 32.793 ευρώ.

Στις καταγγελίες που έχει στα χέρια του ο Υφυπουργός Υγείας εδώ και μήνες, παρατίθενται σειρά αποφάσεων του νοσοκομείου Ευαγγελισμός για την προμήθεια οδοντικών εμφυτευμάτων.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2024, το ΔΣ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός έκανε δεκτή την κατακύρωση του αποτελέσματος υπ’ αριθμόν 325/2023 πρόσκλησης για την «προμήθεια 200 οδοντικών εμφυτευμάτων για τις ετήσιες ανάγκες της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το συνολικό ποσό ανήλθε σε 33.900ευρώ.

Σε καταγγελία που, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», έχει στα χέρια του ο Υφυπουργός Υγείας πολύ καιρό, η παραπάνω προμήθεια περιγράφεται ως «εντελώς παράνομη και καταχρηστική εφόσον δεν προβλέπεται και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ καμία τέτοιου είδους περίθαλψη σε κανένα επίπεδο της Οδοντιατρικής – Στοματολογικής περίθαλψης των ασφαλισμένων». Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, «δεν προβλέπεται από κανέναν νόμο ή κανονισμό η εξωσυμβατική προμήθεια οδοντικών εμφυτευμάτων κατά εκατοντάδες και τελικά χιλιάδες σε αριθμό».

Επικοινωνήσαμε με τον Διοικητή του Ευαγγελισμού Αναστάσιο Γρηγορόπουλο, ο οποίος μας δήλωσε ότι «θα περιμένουμε το πόρισμα της ΕΔΕ. Δεν έχω κάτι να δηλώσω χωρίς το πόρισμα. Λίγη υπομονή»

Σε άλλη περίπτωση το ΔΣ του Νοσοκομείου αποφάσισε την προμήθεια εμφυτεύσιμων υλικών για την εξυπηρέτηση αναγκών συγκεκριμένου ασθενούς από ιδιωτική εταιρεία, συνολικής αξίας 107.428 ευρώ.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2023, το ΔΣ του νοσοκομείου ενέκρινε την προμήθεια 50 «ζυγωματικών εμφυτευμάτων» και πάλι με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κόστος 28.250 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην καταγγελία, η προμήθεια των οδοντικών εμφυτευμάτων φέρεται να γίνεται σε «τεράστια ύψη (χρηματικά ποσά)».

Η «Ζούγκλα» εντόπισε και άλλες αντίστοιχες απευθείας αναθέσεις που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Επιπλέον, επικοινωνήσαμε με τον Διοικητή του Ευαγγελισμού Αναστάσιο Γρηγορόπουλο, ο οποίος μας δήλωσε ότι «θα περιμένουμε το πόρισμα της ΕΔΕ. Δεν έχω κάτι να δηλώσω χωρίς το πόρισμα. Λίγη υπομονή».

Πως είναι στημένο το «παιχνίδι» εταιριών – προμηθευτών

Η «Ζούγκλα» ερεύνησε μέσω των αρχείων του ΓΕΜΗ τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στις εγκρίσεις δαπανών του Δ.Σ. του Ευαγγελισμού.

Τις απευθείας αναθέσεις λαμβάνουν αποκλειστικά δύο εταιρείες εκ των οποίων η μία αποτελεί παράρτημα ΕΠΕ με έδρα τη Βουλγαρία. Η εν λόγω εταιρεία βρίσκεται από τις 10/09/2024 σε αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ διότι δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2022 και του 2023, γεγονός που αποτελεί φορολογική παράβαση. Παρ’ όλα αυτά και μετά την αναστολή καταχώρησης, ο Ευαγγελισμός συνεχίζει να την καλεί να καταθέσει προσφορές.

Η δεύτερη εταιρία που λαμβάνει και την πλειονότητα των απευθείας αναθέσεων έχει έδρα την Παλλήνη και ανήκει κατά 95% στον διαχειριστή της, που έχει το ίδιο επώνυμο με τους μοναδικούς εταίρους ΕΠΕ με έδρα τη Ραφήνα, η οποία φαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις να της ζητείται επίσης προσφορά, χωρίς όμως ποτέ να την καταθέτει.

Ο κύκλος των εταιριών από τις οποίες ζητείται προσφορά είναι πάντα συγκεκριμένος και προκαλεί εντύπωση ότι τελικά καταθέτει μόνο μία (συνήθως η προαναφερόμενη με έδρα την Παλλήνη), η οποία παίρνει και τις απευθείας αναθέσεις.

Παρά το γεγονός (όπως φαίνεται από τις εγκρίσεις δαπανών που είναι δημοσιευμένες στη «Διαύγεια») ότι οι υπόλοιπες εταιρείες δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές, συνεχίζουν να ενημερώνονται και να ζητείται προσφορά μόνο από αυτές.

Το όνομα μιας από τις εταιρείες οι οποίες καλούνται να καταθέσουν προσφορά, δεν υπάρχει στο ΓΕΜΗ.

Παράγοντες της αγοράς με τους οποίους μίλησε η «Ζούγκλα», μας ανέφεραν ότι είναι συνήθης η πρακτική δημιουργίας εταιρειών ή συνεννόησης μεταξύ τους, προκειμένου να καλούνται αυτές και μόνο να καταθέσουν προσφορές, τις οποίες θα αγνοήσουν, ώστε οι απευθείας αναθέσεις να καταλήξουν σε κάποια συγκεκριμένη.

Ο ρόλος του καθηγητή που είναι διευθυντής της Κλινικής

Αν και το επίσημο έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου (132η συνεδρίαση, 27.03.2024) δεν κατονομάζει ρητά τον εμπλεκόμενο ιατρό, γίνεται αναφορά σε «Καθηγητή Π.Χ.», ο οποίος χειρίζεται την πράξη και τεκμηριώνει την ανάγκη παραγγελίας των υλικών.

Από την ταύτιση των δεδομένων προκύπτει με σαφήνεια ότι πρόκειται για τον Καθηγητή Χ.Π., Διευθυντή της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, καθώς:

• η πράξη φέρει την υπογραφή της Κλινικής του,

• τα υλικά είναι ειδικής παραγγελίας και τεχνικής περιγραφής,

• και η αποκατάσταση υλοποιείται από τον ίδιο.

Το γεγονός ότι το όνομά του δεν αναφέρεται ρητά δημιουργεί εύλογο ερώτημα απόκρυψης. Αντί να αμβλύνει την ευθύνη, την επιβεβαιώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας είναι φίλη και ασθενής του συγκεκριμένου γιατρού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται…

Η συγκεκριμένη πράξη, όπως αναφέραμε παραπάνω, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, καταγράφουμε πολλαπλές αντίστοιχες προμήθειες εμφυτευμάτων, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος και σταθερό τον κύκλο των συνεργαζόμενων εταιρειών που προαναφέραμε.

Επιπλέον, οι παραγγελίες υλικών ειδικής μορφής προϋποθέτουν προσωπική τεχνική περιγραφή από τον θεράποντα χειρουργό, άρα η ευθύνη για τον προσδιορισμό των υλικών και των προμηθευτών είναι άμεση. Όταν τέτοιες πρακτικές επαναλαμβάνονται συστηματικά χωρίς ανταγωνιστικές διαδικασίες, δημιουργείται προφανώς ισχυρή ένδειξη οργανωμένου μηχανισμού αναθέσεων.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Καθηγητή και Διευθυντή της Κλινικής, ο οποίος μας ανέφερε επίσης (όπως και ο διοικητής του Ευαγγελισμού) ότι για την υπόθεση έχει διαταχθεί ΕΔΕ και θα προτιμούσε μέχρι να ολοκληρωθεί, να μην πει κάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας είναι φίλη και ασθενής του συγκεκριμένου γιατρού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται…

Πέραν όμως από τη διαχειριστική και οικονομική διάσταση της υπόθεσης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις θεσμικών αποκλίσεων και στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, οι οποίες συνδέονται με το ίδιο πρόσωπο.

Αναβρασμός στο πανεπιστημιακό περιβάλλον

Έχουν καταγραφεί πολλαπλές διαμαρτυρίες και καταγγελίες, τόσο από μέλη ΔΕΠ όσο και από φοιτητές, σχετικά με τη συμπεριφορά και την άσκηση καθηκόντων του Χ.Π. εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Οι καταγγελίες αυτές, μολονότι δεν έχουν καταστεί όλες δημόσιες ή επίσημα καταγεγραμμένες, εκφράζονται σταθερά στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενισχύουν τη συνολική εικόνα διοικητικής και θεσμικής ασυμβατότητας.

Ο Χ.Π έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων, με συστηματικά παράπονα φοιτητών για αυταρχική στάση, και ανοικτές συγκρούσεις με συναδέλφους. Είναι ενδεικτικό ότι τρία υψηλόβαθμα μέλη ΔΕΠ υπέβαλαν παραιτήσεις από την Οδοντιατρική Σχολή λόγω του τοξικού κλίματος και της υποβάθμισης του παιδαγωγικού έργου. Σε δύο από αυτά τα πρόσωπα, ο κ. Χ.Π ενεπλάκη σε δικαστική διαμάχη, γεγονός που τεκμηριώνει τη βαθιά διάρρηξη εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν αφορά πια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συστηματική διοικητική και θεσμική εκτροπή, που δεν συνάδει με την άσκηση θέσεων κρίσιμης ευθύνης, ούτε στο δημόσιο νοσοκομείο, ούτε στο πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με σταθερές αναφορές εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη θεσμική συνέπεια και τη διαφάνεια σε επιμέρους διοικητικές διαδικασίες, στις οποίες ο Χ.Π είχε καθοριστικό ρόλο. Οι επιφυλάξεις αυτές, έστω και αν δεν έχουν πάντα λάβει επίσημη μορφή, συνιστούν επαναλαμβανόμενο προβληματισμό και εγείρουν εύλογα ερωτήματα για τη νομιμότητα των πρακτικών που ακολουθήθηκαν.

Και κάτι τελευταίο: Επειδή η συγκεκριμένη Κλινική του Ευαγγελισμού ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα σοβαρό ερώτημα είναι τι κάνει ο Πρόεδρος της οδοντιατρικής σχολής. Κωφεύει; Γιατί δεν έχει προκληθεί κάποια αντίδραση τη στιγμή που οι καταγγελίες αφορούν πανεπιστημιακό παράρτημα της Σχολής του.

Θεσμική σιωπή και αδράνεια

Παρά τη σοβαρότητα των διαμαρτυριών που έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα δημοσιοποιημένα στοιχεία σχετικά με τις προμήθειες στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», η ηγεσία της Οδοντιατρικής Σχολής δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια ή διοικητική παρέμβαση.

Η απουσία επίσημης τοποθέτησης ή διερεύνησης, είτε από τη Διοίκηση της Σχολής είτε από τις Πρυτανικές Αρχές, ενισχύει την εικόνα θεσμικής αδράνειας και υπονομεύει τη δυνατότητα αυτοκάθαρσης του Πανεπιστημίου.

Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την παρέμβαση ανεξάρτητων ή ανώτερων διοικητικών και πειθαρχικών αρχών, καθώς και την ανάγκη για επαναξιολόγηση της θεσμικής ευθύνης που φέρουν οι ακαδημαϊκές δομές σε περιπτώσεις εκτροπής.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογο δημόσιο ενδιαφέρον και ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση σε ανώτερο επίπεδο και φυσικά προϋποθέτει την κοινοποίηση από τον Υφυπουργό των σοβαρών καταγγελιών στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να δρομολογηθεί εισαγγελική παρέμβαση, που προφανώς δεν έχει την ίδια βαρύτητα με μια απλή ΕΔΕ.

Τι είπε στη «Ζούγκλα» το Γραφείο Τύπου του Υφυπουργού

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος μας ζήτησε να μιλήσουμε συγκεκριμένη ώρα. Όταν καλέσαμε πάλι την ώρα που μας είχε πει δεν ευκαίρησε να μας απαντήσει.

Κατόπιν, επικοινώνησε μαζί μας η γραμματέας του που μας ζήτησε να μάθει για ποιο ακριβώς ζήτημα θέλουμε τον Υφυπουργό. Όταν της εξηγήσαμε μας είπε ότι θα τον ενημερώσει και θα επικοινωνήσει εκείνος μαζί μας.

Αφού πέρασαν αρκετές ώρες και δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία από την μεριά του Υφυπουργού, πήραμε πάλι τηλέφωνο προκειμένου να μη δημοσιευθεί το ρεπορτάζ, χωρίς να υπάρχει και η δική του άποψη.

Τελικώς, μας παρέπεμψαν στον εκπρόσωπο Τύπου του Υφυπουργού Ορέστη Καρίμπη, ο οποίος μας είπε ότι… δεν γνωρίζει κάτι για το θέμα. Όπως μας ανέφερε ΕΔΕ σε Νοσοκομεία της χώρας υπάρχουν πολλές και για διάφορα ζητήματα.

Προφανώς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρό, ώστε να τραβήξει την προσοχή τους.

Ο κ. Καρίμπης μας ζήτησε να τον… ενημερώσουμε για τα δημοσιεύματα που ήδη από τον Ιούλιο κάνουν λόγο για τις καταγγελίες που έχουν φτάσει στα χέρια του Υφυπουργού.

Μας καθησύχασε δε ότι θα δει τα δημοσιεύματα, θα ενημερωθεί για το ζήτημα και θα επικοινωνήσει πάλι μαζί μας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση…