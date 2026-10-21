Το καλοκαίρι του 2027, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ένας Έλληνας αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), ο Αδριανός Γολέμης, θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου θα παραμείνει για δύο εβδομάδες προκειμένου να εκτελέσει ελληνικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά πειράματα.

Πώς όμως θα ονομαστεί η αποστολή; Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μας καλούν να προτείνουμε ιδέες για το όνομα της πρώτης ελληνικής αποστολής αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όπως σημειώνει το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το όνομα μιας διαστημικής αποστολής είναι στοιχείο βαθιά συμβολικό. Μπορεί να αποτυπώνει τον σκοπό της αποστολής, την προσωπικότητα του αστροναύτη, την κουλτούρα της χώρας ή τις αξίες που προβάλλει το εγχείρημα.

Η αποστολή αυτή δεν αφορά μόνο έναν αστροναύτη. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, καθώς ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες και ειδικοί από την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη εργάζονται ώστε να σχεδιαστεί και να πετύχει η αποστολή.

Σε σχετικό βίντεό του που έχει ανεβεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο Αδριανός Γολέμης εξηγεί ότι το όνομα αυτό «θέλουμε ιδανικά να έχει στοιχεία από την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα, κάποια στοιχεία από την έρευνα και την εξερεύνηση και βεβαίως το πνεύμα συνεργασίας που είναι πολύ σημαντικό». Δίνει μάλιστα και μερικά στοιχεία που σχετίζονται με την προσωπική του διαδρομή και τα ενδιαφέροντά του: είναι γιατρός, ερασιτέχνης αστρονόμος, του αρέσει η θάλασσα και έχει περάσει έναν χρόνο στην Ανταρκτική.

Οι βασικές προδιαγραφές για το όνομα

Το όνομα που θα προταθεί πρέπει:

Να είναι μία σύντομη λέξη ή ένας σύντομος συνδυασμός λέξεων

Να είναι εύκολο στην απομνημόνευση και στην προφορά στα ελληνικά και τα αγγλικά

Να απευθύνεται σε όλους και όλες, ιδίως στη νέα γενιά, στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Να αποφεύγονται τα κύρια ονόματα, με εξαίρεση όσα προέρχονται από τη μυθολογία και των οποίων ο συμβολισμός είναι ευρύτατα γνωστός

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026.

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