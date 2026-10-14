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Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει ένα άτομο να πυρπολεί το αυτοκίνητο του Αντιδημάρχου Ζωγράφου, Κωνσταντίνου Πίτσιου έξω από το σπίτι του, το μυαλό όλων πήγε σε κάποια προσωπική διαφορά ή σε κάποιο άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα.
Η έρευνα όμως των αστυνομικών της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας κατέληξε σε έναν 35χρονο και έναν 33χρονο οι οποίοι, έναντι αντιτίμου, έβαλαν φωτιά στο πολυτελές όχημα. Όμως…έκαναν λάθος!!
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «τα δύο άτομα, λόγω εσφαλμένης εκτίμησης ως προς την τοποθεσία του στόχου τους, προέβησαν στην εμπρηστική επίθεση σε βάρος οικίας έτερου ατόμου, ενώ πραγματικός επιδιωκόμενος στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας».
Με απλά λόγια, άλλο αυτοκίνητο πληρώθηκαν να κάψουν και άλλο έκαψαν.
Στους δυο συλληφθέντες, που δεν έχουν απασχολήσει ποτέ τις αρχές για οπαδικά θέματα, «βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα της εμπρηστικής επίθεσης, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα».
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης -5- ετών και -3- μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, και αναζητείται.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ο 35χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για το σε βάρος του διωκτικό έγγραφο.

Το μπουκάλι με το εύφλεκτο υγρό και το βίντεο

Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα αποτέλεσε και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

 

Στα πλάνα είχε καταγραφεί άτομο να πλησιάζει τα σταθμευμένα οχήματα κρατώντας δοχείο με εύφλεκτο υγρό, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Από μαρτυρίες που είχαν γίνει γνωστές αμέσως μετά το περιστατικό, δεύτερο άτομο φέρεται να παρέμενε λίγο πιο μακριά, έχοντας ρόλο παρατηρητή.

Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλαστικό μπουκάλι με υπολείμματα εύφλεκτου υγρού, εύρημα που εντάχθηκε στο προανακριτικό υλικό.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στους δύο άνδρες

Η ταυτοποίηση των 35χρονου και 33χρονου προέκυψε, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έπειτα από συνδυαστική αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού και ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 13ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ρούχα που κατασχέθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για εκείνα που φέρονται να φορούσαν την ημέρα της επίθεσης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμορία, εμπρησμό από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με παραβάσεις της νομοθεσίας για την αθλητική βία.

Η έρευνα, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με τις δύο συλλήψεις. Στη δικογραφία έχει συμπεριληφθεί και ο άνδρας που οι Αρχές θεωρούν φερόμενο ηθικό αυτουργό της επίθεσης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί αλλά αναζητείται.

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