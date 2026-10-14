Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει ένα άτομο να πυρπολεί το αυτοκίνητο του Αντιδημάρχου Ζωγράφου , Κωνσταντίνου Πίτσιου έξω από το σπίτι του, το μυαλό όλων πήγε σε κάποια προσωπική διαφορά ή σε κάποιο άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα.

Η έρευνα όμως των αστυνομικών της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας κατέληξε σε έναν 35χρονο και έναν 33χρονο οι οποίοι, έναντι αντιτίμου, έβαλαν φωτιά στο πολυτελές όχημα. Όμως…έκαναν λάθος!!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «τα δύο άτομα, λόγω εσφαλμένης εκτίμησης ως προς την τοποθεσία του στόχου τους, προέβησαν στην εμπρηστική επίθεση σε βάρος οικίας έτερου ατόμου, ενώ πραγματικός επιδιωκόμενος στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν παρακείμενη οικία όπου διαμένει οργανωμένος οπαδός ομάδας».

Με απλά λόγια, άλλο αυτοκίνητο πληρώθηκαν να κάψουν και άλλο έκαψαν.

Στους δυο συλληφθέντες, που δεν έχουν απασχολήσει ποτέ τις αρχές για οπαδικά θέματα, «βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα της εμπρηστικής επίθεσης, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα».

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης -5- ετών και -3- μηνών για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, και αναζητείται.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ο 35χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για το σε βάρος του διωκτικό έγγραφο.

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