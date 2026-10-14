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Το μπουκάλι με το εύφλεκτο υγρό και το βίντεο
Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα αποτέλεσε και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Στα πλάνα είχε καταγραφεί άτομο να πλησιάζει τα σταθμευμένα οχήματα κρατώντας δοχείο με εύφλεκτο υγρό, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Από μαρτυρίες που είχαν γίνει γνωστές αμέσως μετά το περιστατικό, δεύτερο άτομο φέρεται να παρέμενε λίγο πιο μακριά, έχοντας ρόλο παρατηρητή.
Κατά την αυτοψία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλαστικό μπουκάλι με υπολείμματα εύφλεκτου υγρού, εύρημα που εντάχθηκε στο προανακριτικό υλικό.
Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στους δύο άνδρες
Η ταυτοποίηση των 35χρονου και 33χρονου προέκυψε, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έπειτα από συνδυαστική αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού και ειδικές ανακριτικές πράξεις.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 13ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ρούχα που κατασχέθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για εκείνα που φέρονται να φορούσαν την ημέρα της επίθεσης.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμορία, εμπρησμό από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με παραβάσεις της νομοθεσίας για την αθλητική βία.
Η έρευνα, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με τις δύο συλλήψεις. Στη δικογραφία έχει συμπεριληφθεί και ο άνδρας που οι Αρχές θεωρούν φερόμενο ηθικό αυτουργό της επίθεσης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί αλλά αναζητείται.