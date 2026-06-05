Ρεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Σε σοβαρό πρόβλημα για την καθημερινότητα των κατοίκων εξελίσσεται η κατάσταση με την καθαριότητα στον Δήμο Ζωγράφου, καθώς ογκώδη αντικείμενα, παλιά έπιπλα και κλαδιά δέντρων παραμένουν εγκαταλελειμμένα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια για ολόκληρες εβδομάδες.

Όπως αναφέρουν στη Ζούγκλα πολίτες της περιοχής, το φαινόμενο αυτό, πέρα από την αισθητική υποβάθμιση των γειτονιών, προκαλεί την έντονη αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι καταγγέλλουν πλήρη αδράνεια από την πλευρά των αρμόδιων δημοτικών μηχανισμών.

Το πρόβλημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας των δημοτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έφτασαν στη Ζούγκλα, κάθε φορά που οι πολίτες επιχειρούν να αναφέρουν τα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί τα απορρίμματα, έρχονται αντιμέτωποι με ένα διαρκές «μπαλάκι» ευθυνών ανάμεσα στα τμήματα, χωρίς τελικά να δίνεται καμία ουσιαστική λύση ή χρονικός ορίζοντας για την αποκομιδή τους.

Η παρατεταμένη αυτή αδιαφορία αναγκάζει τους κατοίκους του Ζωγράφου να συμβιώνουν καθημερινά με εστίες βρωμιάς, ενώ τα πεζοδρόμια της πόλης έχουν μετατραπεί σε άκρως επικίνδυνες ζώνες.

Η ελεύθερη διέλευση έχει μεταβληθεί σε πραγματικό άθλο, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στις ευπαθείς ομάδες. Γονείς με παιδικά καρότσια, ηλικιωμένοι, αλλά και άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) βρίσκουν τη μοναδική τους δίοδο εντελώς αποκλεισμένη, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα, θέτοντας τη σωματική τους ακεραιότητα σε άμεσο κίνδυνο.

Οι δημότες κάνουν λόγο για μια παντελώς απαράδεκτη εικόνα και απευθύνουν δημόσια έκκληση προς τη δημοτική αρχή, ζητώντας από τους αρμόδιους να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να αποκαταστήσουν την ευταξία στην περιοχή.