Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς το απόγευμα της Κυριακής, 29 Μαρτίου, εντοπίστηκαν δύο γυναίκες νεκρές μέσα σε σφραγισμένο διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Οι σοροί τους βρίσκονται σε προχωρημένη σήψη. Η πόρτα του διαμερίσματος, που βρίσκεται στην οδό Κουσίδη, ήταν σφραγισμένη – όπως όλα δείχνουν – από τον γιο της οικογένειας και ένοικο του χώρου, ο οποίος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται.

Η αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη με το μακάβριο εύρημα έπειτα από καταγγελίες συγγενών που έγιναν την περασμένη Πέμπτη (26/3), οι οποίοι αναζητούσαν την άτυχη μητέρα και την κόρη της, διότι ανησυχούσαν μήπως τους είχε κάνει κακό ο γιος.

Τα θύματα φαίνεται να αγνοούνταν για μήνες. Τελικά, το Σάββατο αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί.

Το απόγευμα της Κυριακής έγινε και άλλη προσπάθεια. Τότε, ο γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα, αλλά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο σπίτι. Στη συνέχεια, τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε άλλο χώρο, που βρισκόταν σε άλλο δρόμο.

Όταν οι αστυνομικοί, όμως, πήγαν εκεί διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άνδρας και επέστρεψαν στο διαμέρισμα που τους είχε υποδειχθεί αρχικά από τους συγγενείς των δύο γυναικών. Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.