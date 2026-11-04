Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις φοιτητές.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού βρισκόταν σε εξέλιξη συνέλευση των ΕΑΑΚ, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε στον χώρο και επιτέθηκε σε παρευρισκόμενους.

Οι πρώτες πληροφορίες είχαν κάνει λόγο για επεισόδιο μεταξύ ΕΑΑΚ και ΠΑΣΠ. Ωστόσο, η νεότερη εικόνα που εξετάζεται από τις Αρχές είναι διαφορετική, καθώς η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο στην επίθεση να συμμετείχαν άτομα που συνδέονται με τον αναρχικό χώρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιοι ακριβώς συμμετείχαν στην επίθεση και τι προηγήθηκε.

Τρεις τραυματίες από τα επεισόδια

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά τρεις φοιτητές.

Οι δύο φέρουν τραύματα που, κατά τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν από αντικείμενο, ενώ ο τρίτος έχει τραυματιστεί ελαφρά από αιτία που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ακόμη και για τραύμα από τσεκούρι και εγκαύματα από μολότοφ. Ωστόσο, η νεότερη εικόνα που μεταφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι ότι δύο από τους τραυματισμούς προήλθαν από αντικείμενο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί επισήμως τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Επίθεση κατά τη διάρκεια συνέλευσης των ΕΑΑΚ

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε την ώρα που μέλη και άτομα που συμμετείχαν στα ΕΑΑΚ πραγματοποιούσαν συνέλευση μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ομάδα ατόμων μπήκε στον χώρο και ακολούθησε βίαιη συμπλοκή.

Η Αστυνομία συλλέγει πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για οργανωμένη επίθεση και ποιο ήταν το κίνητρό της.

Παράλληλα εξετάζεται εάν τα άτομα που εισέβαλαν στον χώρο προέρχονται από τον αναρχικό χώρο, χωρίς το συγκεκριμένο στοιχείο να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά.

Οι φοιτητές περιγράφουν την ένταση

Φοιτητές που βρίσκονταν στην Πανεπιστημιούπολη την ώρα των επεισοδίων περιγράφουν σκηνές μεγάλης έντασης και σύγχυσης, με την κατάσταση να ξεφεύγει μέσα σε λίγα λεπτά και αρκετούς παρευρισκόμενους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν, τα επεισόδια ξέσπασαν την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνέλευση, ενώ ακολούθησε βίαιη αντιπαράθεση και τραυματισμοί. Οι ίδιοι ζητούν να αποσαφηνιστεί ποιοι συμμετείχαν στην επίθεση και τι ακριβώς προηγήθηκε.

Σύγχυση στις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό

Από τα πρώτα λεπτά μετά τα επεισόδια υπήρξαν διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς συνέβη.

Αρχικά μεταδόθηκε ότι επρόκειτο για συμπλοκή μεταξύ ατόμων που συνδέονται με ΕΑΑΚ και ΠΑΣΠ, ενώ υπήρξαν και διαφορετικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκαν οι φοιτητές.

Τα νεότερα στοιχεία, όμως, μετατοπίζουν το βάρος της έρευνας σε επίθεση κατά τη διάρκεια συνέλευσης των ΕΑΑΚ, με την ταυτότητα των δραστών να παραμένει υπό διερεύνηση.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Οι Αρχές αναζητούν πλέον στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν την αλληλουχία των γεγονότων.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν μαρτυρίες φοιτητών και εργαζομένων, καθώς και τυχόν βίντεο από κινητά τηλέφωνα ή άλλο οπτικό υλικό που μπορεί να έχει καταγράψει την επίθεση.

Παράλληλα, διερευνάται το είδος των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και εάν υπήρξε χρήση εμπρηστικών μηχανισμών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει πλήρης επίσημη ενημέρωση για τυχόν προσαγωγές ή συλλήψεις, ενώ αναμένονται νεότερα τόσο για την ταυτότητα των εμπλεκομένων όσο και για την κατάσταση των τριών τραυματιών.