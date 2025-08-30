Άγριο επεισόδιο που οδήγησε στο νοσοκομείο ένα ιερατικό ζεύγος έλαβε χώρα σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 επί της οδού Αγήνορος στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 49χρονος ιερέας και η 43χρονη πρεσβυτέρα του πάρκαραν το αυτοκίνητό τους και περπατούσαν επί της οδού Αγήνορος όταν μια αγέλη τριών σκύλων άρχισε να τρέχει εναντίον τους γαυγίζοντας με μανία.

Ο ιερέας προσπάθησε να διώξει τα σκυλιά και να προστατέψει την γυναίκα όμως εκείνα τον δάγκωσαν στο χέρι και στον μηρό ενώ έριξαν κάτω και την 43χρονη πρεσβυτέρα.

Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και τα μάζεψε, ζητώντας μάλιστα και το λόγο από τον ιερέα γιατί περπατούσε εδώ, υποστηρίζοντας πως κάθε μέρα τα βγάζει βόλτα και τα αφήνει χωρίς λουρί και δεν έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό.

Ιερέας και πρεσβυτέρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή:ekklisiaonline.gr