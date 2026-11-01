Το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, συνελήφθη στην περιοχή του Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 24χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή του Ζωγράφου έκριναν ύποπτη την κίνηση του νεαρού και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 772 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.