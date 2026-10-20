Σκηνές που προκαλούν έντονη αγανάκτηση καταγράφονται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνονται δύο νεαροί να εισβάλλουν σε κατοικία 72χρονης γυναίκας στην περιοχή του Ζωγράφου.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν το γνωστό τέχνασμα της δήθεν διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να πείσουν την ηλικιωμένη και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κρατώντας τα κινητά τους τηλέφωνα με τους φακούς αναμμένους, οι δύο άνδρες περιφέρονταν ανεμπόδιστα στους χώρους και ερευνούσαν εξονυχιστικά κάθε σημείο, την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν αβοήθητη μέσα στην κατοικία της.

Live παρακολούθηση από τον γιο του

Την ίδια στιγμή, ο γιος της 72χρονης παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος ασφαλείας όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι της μητέρας του. Αντιλαμβανόμενος αμέσως την εισβολή και τον κίνδυνο, ειδοποίησε χωρίς καθυστέρηση την Ελληνική Αστυνομία.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι δύο δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και εξακολουθούν να αναζητούνται, αν και ο ένας από αυτούς έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το βίντεο αποκαλύπτει ξεκάθαρα τη μεθοδολογία που επιστρατεύουν επιτήδειοι για να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πολίτες, στοχοποιώντας κυρίως ευάλωτους ηλικιωμένους μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.