Ανακοινώσεις στις 20:00 στο Σύνταγμα προανήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή της σορού του γιου του και τις τοξικολογικές εξετάσεις που ζήτησε να γίνουν.

Ο πατέρας του Ντένις, που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζει και σήμερα για 23η ημέρα την απεργία πείνας και το απόγευμα θα δώσει συνέντευξη Τύπου στη σκηνή του στο Σύνταγμα.

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, η συνήγορός του Ζωή Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Η συνήγορος του απεργού πείνας έκανε λόγο για μια «μεγάλη νίκη» του αγώνα του, αναφερόμενη στη δικαστική εντολή για τη διενέργεια νέων εξετάσεων.

«Ελπίζω μέχρι τις 8 το βράδυ, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.