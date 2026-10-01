Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής άφησε πίσω της η έντονη βροχόπτωση στα Ζωνιανά Κρήτης, πλήττοντας σοβαρά κατοικία που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του γηπέδου.

Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στο υπόγειο της κατοικίας, προκαλώντας ζημιές η αξία των οποίων ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιδιοκτήτη.

Ο 43χρονος ιδιοκτήτης του ακινήτου περιέγραψε στο Cretalive τις δραματικές στιγμές που έζησε, βλέποντας τον χώρο του να κατακλύζεται από τα νερά. Μεταξύ των αντικειμένων που καταστράφηκαν περιλαμβάνονται οικοσκευές, περίπου ένας τόνος πετρέλαιο, μισός τόνος λάδι, καθώς και ο λέβητας του σπιτιού.

Ιδιαίτερα τραγική πτυχή της καταστροφής αποτελεί η απώλεια των προικιών ενός νέου ζευγαριού που ετοιμάζεται να παντρευτεί και βρίσκονταν αποθηκευμένα στον χώρο.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, το πρόβλημα επιδεινώθηκε από κακοτεχνίες στην περιοχή, καθώς δύο ρέματα κατέβασαν τεράστιες ποσότητες νερού προς την τοποθεσία «Ποταμός», κατευθύνοντάς τα τελικά προς την κατοικία του.

Αμέσως μετά την εκδήλωση του φαινομένου, στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι από τα Ζωνιανά και τις γύρω περιοχές, προσφέροντας εθελοντικά βοήθεια για την άντληση των υδάτων και την απομάκρυνση των λασπών και των κατεστραμμένων αντικειμένων.