Η σφοδρότητα με την οποία χτύπησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα τον Μυλοπόταμο αποτυπώνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάτοικος των Ζωνιανών.

Οι εικόνες μαρτυρούν τον τεράστιο όγκο λασπωμένου νερού να διασχίζει με ανεξέλεγκτη ορμή το χωριό, παρασύροντας στο πέρασμά του χώματα και κάθε λογής φερτά υλικά.

Η δραματική κορύφωση έρχεται τη στιγμή που η κάμερα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κατάρρευση ενός μικρού γεφυριού και ενός σημαντικού τμήματος του οδοστρώματος, γεγονός που έκοψε κυριολεκτικά τον οικισμό στα δύο.

Η στιγμή που καταρρέει η πεζογέφυρα:

Ο εκκωφαντικός θόρυβος της υποχώρησης του εδάφους σήμανε συναγερμό στους κατοίκους, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. Σαστισμένοι αντίκρισαν το μέγεθος της καταστροφής, βλέποντας τα νερά να συνεχίζουν το σαρωτικό τους πέρασμα.

Μετά την υποχώρηση των φαινομένων και καταγράφοντας τις σοβαρές ζημιές, το βάρος πλέον πέφτει εξ ολοκλήρου στις προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών της περιοχής.

Φωτογραφίες μετά την κατάρρευση της γέφυρας:

Πηγή: creta24