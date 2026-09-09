Μία καταγγελία για βίαιη επίθεση μέσα στο σπίτι ήταν αρκετή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών.

Ένας 59χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την καταδίκη του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 31χρονης συντρόφου του. Όσα, όμως, ανέφερε στη συνέχεια η γυναίκα ενώπιον του δικαστηρίου προκάλεσαν νέα εισαγγελική παρέμβαση, καθώς έκανε λόγο για ένα περιβάλλον συνεχούς κακοποίησης, απειλών και εξευτελισμού, ακόμη και παρουσία των τριών ανήλικων παιδιών του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν η 31χρονη εγκατέλειψε έντρομη το διαμέρισμα όπου διέμενε με τον 59χρονο και τα παιδιά του και απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, οι δυο τους διατηρούσαν σχέση τους τελευταίους μήνες και συγκατοικούσαν.

Τρεις ημέρες αργότερα, η γυναίκα βρέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου περιέγραψε όσα, όπως υποστήριξε, βίωνε από την αρχή της σχέσης τους.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη

Για το περιστατικό που αποτέλεσε την αφορμή για την επέμβαση των Αρχών, η 31χρονη κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης ο 59χρονος την πίεσε να προβεί σε σεξουαλική πράξη και, όταν εκείνη αντέδρασε, έγινε βίαιος.

Όπως περιέγραψε, την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά στο κεφάλι, πριν τελικά την πετάξει έξω από το σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, άρχισε να της στέλνει ηχητικά μηνύματα ζητώντας της να επιστρέψει. Αυτή τη φορά, όμως, η γυναίκα αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Για μήνες ζούσα μέσα στην κακοποίηση»

Η κατάθεσή της δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο επεισόδιο.

Η 31χρονη υποστήριξε ότι επί μήνες δεχόταν ξυλοδαρμούς, απειλές και εξευτελιστική συμπεριφορά, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο σύντροφός της την κρατούσε κλεισμένη στο σπίτι και δεν της επέτρεπε να φύγει.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι αναφορές της για όσα φέρεται να συνέβαιναν παρουσία των ανήλικων παιδιών του 59χρονου. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας ασκούσε βία τόσο σε εκείνη όσο και στα παιδιά, ενώ ισχυρίστηκε ότι την εξανάγκαζε σε ερωτικές πράξεις ακόμη και όταν τα ανήλικα βρίσκονταν μπροστά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε γίνει μάρτυρας διακίνησης ναρκωτικών μέσα στο σπίτι και παρουσία των παιδιών.

Όπως εξήγησε στο δικαστήριο, δεν είχε καταγγείλει νωρίτερα όσα υποστηρίζει ότι συνέβαιναν επειδή φοβόταν τις απειλές του 59χρονου. Δήλωσε, ωστόσο, αποφασισμένη να αποκαλύψει όλα όσα γνώριζε, ακόμη και αν η ίδια καλούνταν να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν είχε προσφύγει νωρίτερα στις Αρχές.

Τι υποστήριξε ο 59χρονος

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος απέρριψε τις σοβαρές καταγγελίες της 31χρονης.

Παραδέχθηκε ότι ενδέχεται να την τράβηξε από τα μαλλιά κατά τη διάρκεια του τελευταίου καβγά, αρνήθηκε όμως ότι την ξυλοκόπησε. Υποστήριξε ότι οι δυο τους απλώς λογομάχησαν και απέδωσε τις καταγγελίες της σε προσωπικές διαφορές, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι εκείνη είχε έρθει σε επαφή με την πρώην σύζυγό του.

Ο 59χρονος παρουσίασε επίσης τον εαυτό του ως πατέρα που μεγαλώνει μόνος του τα τρία ανήλικα παιδιά του και υποστήριξε ότι αυτά ζουν υπό φυσιολογικές συνθήκες και δεν έχουν υπάρξει μάρτυρες όσων περιγράφει η καταγγέλλουσα.

Η καταδίκη και η νέα εισαγγελική έρευνα

Το δικαστήριο έκρινε τελικά ένοχο τον 59χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Αποφασίστηκε να εκτίσει δύο μήνες από την ποινή, ενώ το υπόλοιπο ανεστάλη για τρία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία, σε βάρος του υπήρχε ήδη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του.

Η δικαστική υπόθεση, πάντως, δεν κλείνει εδώ.

Μετά τις νέες και ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες της 31χρονης, τα πρακτικά της δίκης αποφασίστηκε να αποσταλούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ώστε να εξεταστεί αν προκύπτουν επιπλέον ποινικά αδικήματα και να ερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα τρία παιδιά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία στο δικαστήριο της πρώην συζύγου του κατηγορούμενου αλλά και της μεγαλύτερης κόρης του, οι οποίες βρέθηκαν στο πλευρό της 31χρονης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κόρη του 59χρονου φέρεται μάλιστα να ζήτησε συγγνώμη από τη γυναίκα για όσα εκείνη κατήγγειλε ότι υπέστη από τον πατέρα της.

Παρόμοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε παιδιά στην Ελλάδα

Η παρουσία ανηλίκων σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές και τα ελληνικά δικαστήρια.

Τον Ιούνιο του 2026, στη Θεσσαλονίκη, 34χρονος διάκονος παραπέμφθηκε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή μετά από καταγγελία της πεθεράς του. Σύμφωνα με την καταγγελία, το επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά στην 8χρονη κόρη του, η οποία ξέσπασε σε κλάματα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, επίσης στη Θεσσαλονίκη, 46χρονος ιερέας είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών για επανειλημμένες απειλές σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση, η οποία είχε τελεστεί μπροστά σε ένα από τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Αντίστοιχη εικόνα είχε φτάσει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και το 2022, όταν γυναίκα κατήγγειλε αλλεπάλληλα επεισόδια βίας από τον σύζυγό της, αναφέροντας ότι οι εκρήξεις και τα βίαια περιστατικά συνέβαιναν μπροστά στα παιδιά της οικογένειας.

Οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν μία ακόμη διάσταση της ενδοοικογενειακής βίας: τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο σπίτι και γίνονται μάρτυρες βίαιων επεισοδίων. Η τέλεση πράξεων ενδοοικογενειακής βίας ενώπιον ανηλίκου λαμβάνεται ειδικά υπόψη και από το ισχύον νομικό πλαίσιο.