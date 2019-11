Αυτά είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε στα πρώτα ραντεβού

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά και η πρώτη μας επιλογή για το φλερτ βρίσκεται εκεί.

Μπορεί αυτός που έχεις απέναντί σου να μην ανοίγει όλα χαρτιά του αλλά ίσως κι εσύ από την ανάγκη σου να ζεις το ρομάντζο να τα βλέπεις όλα πιο όμορφα από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Χρειάζεται όμως να δώσεις βάση και κάποια απλά σημάδια για να διαπιστώσεις ότι ο άνθρωπος που γνώρισες και είναι αυτός που μετά από τόσο καιρό σε έκανε να ενθουσιαστείς είναι όντως αυτό που θέλεις. Αυτά υπάρχουν εκεί από την αρχή, απλά πρέπει να τα παρατηρήσεις.



Ακυρώνουν χωρίς πρόθεση να plan b

Συμβαίνει καμιά φορά να κάνεις σχέδια τα οποία ανατρέπονται. Να προκύψει ανάγκη να μείνεις παραπάνω στο γραφείο, ένας φίλος να σε χρειάζεται εκτάκτως ή να πρέπει να επιστρέψεις σπίτι σου για οικογενειακώς λόγους. Μπορεί αυτό να συμβεί και στο ραντεβού σου. Το θέμα είναι όταν σε ακυρώσει να σου δώσει και μια επιλογή για το πότε μπορείτε να τα ξαναπείτε. Διαφορετικά μάλλον δεν φαίνεται να το θέλει. Τουλάχιστον όχι τόσο πολύ όσο εσύ.

Είναι συνεχώς busy

Όλοι έχουμε, περισσότερες ή λιγότερες, υποχρεώσεις καθημερινά. Δεν μπορούμε σε όλη τη διάρκεια της μέρας να είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε σε μηνύματα, τηλέφωνα και messenger. Ωστόσο, ποτέ κανείς δεν ήταν τόσο απασχολημένος που να μην ανταποκρίνεται κάποια στιγμή σε αυτόν που μας ενδιαφέρει. Αν βλέπεις ότι συνεχώς υπάρχει μια δουλειά που σε εμποδίζει να λάβεις την προσοχή που θέλεις και δίνεις τότε μάλλον αυτό είναι από μόνο του ένα μήνυμα.

Κράζει τους πρώην

Το να κάνει αναφορά σε μία από τις παλιές σου σχέσεις δεν έχει τίποτα μεμπτό. Το να αρχίζει όμως να ασκεί κριτική για όλα και να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς που δεν κολακεύουν τους ανθρώπους που είχε επιλέξει να είναι στη ζωή του δείχνει κάτι. Ότι μπορεί στο μέλλον να είσαι εσύ στη θέση αυτών που κράζει. Σίγουρα δεν είναι κάτι που θες.

Λέει μεγάλα λόγια

Τα κοπλιμέντα είναι το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Έχουν όμως και ένα όριο όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, για δύο μόλις ώρες. Μπορεί κάποιος που δεν σε ξέρει να σου λέει τόσο όμορφα λόγια; Αν στην πρώτη βδομάδα που βγαίνετε έχει ήδη κάνει λόγο για τις πρώτες διακοπές, για συγκατοίκηση ή πώς θέλει να είναι ο γάμος του τότε καταλαβαίνεις ότι δεν σου κάνει. Γιατί πολύ απλά δεν τον νοιάζει εσύ αλλά κάθε εσύ. Thank you, next!

Λέει πράγματα που δεν κολλάνε

Αυτή η εσωτερική φωνή που σου λέει ότι αυτά που ακούς κάπως δεν σου κολλάνε μάλλον έχει δίκιο. Αν μπαίνεις στη διαδικασία να νιώθεις έτσι, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, τότε κάτι δεν πάει καλά. Δεν είσαι τρελή. Δεν χρειάζεται να το ψάξεις παραπάνω, απλά να πας παρακάτω.

Είναι αγενής

Μαζί σου είναι κύριος αλλά όταν κάνει λάθος η σερβιτόρα θα βάλει τις φωνές, θα βρίσει την ταξιθέτρια που καθυστερεί να σας βάλει στις θέσεις σας, θα μιλήσει με αγένεια στον περιπτερά που θα πάτε να πάρετε εφημερίδες. Δεν χρειάζεται παραπάνω ανάλυση. Η αγένεια είναι το χειρότερο χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ένας υποψήφιος σύντροφος.

Πηγή: govastileto.gr