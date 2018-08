Δύο Ελληνίδες κατακτούν τις υψηλότερες κορυφές του κόσμου!

Συγκεκριμένα, η Βανέσα Αρχοντίδου και η Χριστίνα Φλαμπούρη μετά την επίτευξη των τεσσάρων πρώτων κορυφών, από τις επτά συνολικά που έχουν θέσει ως στόχο, σχεδιάζουν την κατάκτηση της πέμπτης κορυφής, το Carstensz Pyramid (4.884μ.) στην Ωκεανία. Είναι η ψηλότερη νησιωτική κορυφή στον πλανήτη αλλά δεν είναι από τις ψηλότερες του project. Είναι η πιο τεχνική και περιλαμβάνει και άλλες παραμέτρους (ζούγκλα, ελάχιστη υποστήριξη από τοπικούς οδηγούς, περιοχή με έντονη πολιτική αστάθεια και συγκρούσεις) που την κάνουν δύσκολη και της δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα περιπέτειας. Η αποστολή των δύο γυναικών αναχωρεί από την Ελλάδα στις 12 Αυγούστου, με την επιστροφή στην Αθήνα να έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.









Οι δύο ορειβάτισσες, με αφορμή την αποστολή τους, θέλησαν να δώσουν έναν τόνο από το εγχείρημά τους. Αρχικά η Βανέσα Αρχοντίδου, τόνισε ότι: «Το να κατακτήσει μια γυναίκα υψηλές θέσεις στον επαγγελματικό τομέα είναι πολύ δύσκολο και χρειάζονται πολλές θυσίες, χρόνος και υπομονή. Το να γευτείς, όμως, την κατάκτηση μιας κορυφής σε ένα από τα 7 υψηλότερα σημεία του πλανήτη είναι αξία ανεκτίμητη! Πόσο δε, όταν αυτό έχει συμβεί ήδη σε 4 κορυφές και απομένουν άλλες 3 για να ολοκληρωθεί το 7 Summits Project. Ελπίζουμε να έχουμε υγεία, να έχουμε τύχη και η πίστη μας σε συνδυασμό με το θέλω μας, να μας δώσουν τη δυνατότητα να ανεβάσουμε την ελληνική σημαία σε μια ακόμη σημαντική κορυφή».





Η ιστορία της Βανέσας Αρχοντίδου και της Χριστίνας Φλαμπούρη είναι κάτι παραπάνω από ένας στόχος ζωής, είναι μια ιστορία που εμπνέει τις καρδιές όλων. Σε αυτή την προσπάθεια, μπορείς να γίνεις κι εσύ μέλος της ομάδας. Μάθε περισσότερα και υποστήριξε την προσπάθεια τους μέσα από την σελίδα τους: http://awomancanbe.com/contribute/









Δύο δυναμικές γυναίκες αφήνουν την καθημερινότητα και ξεκινούν το επόμενο βήμα που θα τους φέρει πιο κοντά στο στόχο των 7 Summits, δηλαδή στην κατάκτηση της ψηλότερης κορυφής κάθε ηπείρου.Παράλληλα η Χριστίνα Φλαμπούρη, πρόσθεσε: «Η κατάκτηση κάθε κορυφής είναι δύσκολη αλλά γίνεται ακόμα πιο σημαντική όταν την κατακτάς σαν μέλος μιας ομάδας, τότε η ικανοποίηση είναι μεγαλύτερη.Με την Βανέσα γίναμε ομάδα το 2015, τον τελευταίο καιρό όμως η ομάδα του ‘A Woman Can Be’ μεγάλωσε και πλέον έχουμε στο πλευρό μας μια ομάδα εθελοντών που μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά στην ολοκλήρωση του στόχου. Το γεγονός αυτό μας κάνει να νιώθουμε πιο δυνατές και να γεμίζουμε αυτοπεποίθηση για την κατάκτηση της επόμενης κορφής».Μετά την Ωκεανία, σειρά θα πάρουν η κατάκτηση της κορυφής του Everest (8.848μ.), στην Ασία και η κορυφή Vinson Massif (4.892μ.), στην Ανταρκτική, ώστε να ολοκληρωθεί το project.Να τονίσουμε ότι το A Woman Can Be: 7 Summits project πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).Μητέρα δύο αγοριών και Διευθύντρια Μάρκετινγκ σε πολυεθνική εταιρεία. Η ορειβασία έγινε το πάθος της εδώ και 14 χρόνια, όταν έγινε μέλος του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου (Α.Ο.Σ), όπου περιστασιακά βοηθά ως αρχηγός σε αναβάσεις στα ελληνικά βουνά. Το 2006, η Βανέσα ολοκλήρωσε τη Σχολή Αναρρίχησης και Χειμερινού Βουνού του Α.Ο.Σ. Έκτοτε έχει ανέβει στην πλειονότητα των ελληνικών βουνών, έχει κατακτήσει την κορυφή της Αφρικανικής Ηπείρου (Kilimanjaro, 5895μ) και έχει συμμετάσχει σε εμπορικές αποστολές στο Νεπάλ, τη Μαλαισία και τις Ελβετικές Άλπεις. Ως μέλος της γυναίκειας αλπινιστικής ομάδας με τη Χριστίνα Φλαμπούρη, έχει ανέβει στο όρος Aconcagua (6962μ στην Αργεντινή), στο Elbrus (5642μ στη Ρωσία) και στο McKinley/Denali (6190μ στην Αλάσκα των Η.Π.Α).Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και δουλεύει σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Η αγάπη της για την φύση την οδήγησε στην θάλασσα και στην ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης. Το 2014 η επιθυμία της να ξεπεράσει τους φόβους της, την οδήγησε στα βουνά και σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής της, να εξοικειωθεί με το ύψος και την αίσθηση του απέραντου κενού. Σύντομα τα βουνά σταμάτησαν να είναι απλώς μια πρόκληση αλλά τρόπος ζωής. Από τότε έχει ανέβει τα περισσότερα βουνά της Ελλάδας, έχει κατακτήσει την κορυφή της Αφρικανικής Ηπείρου (Kilimanjaro, 5895μ) και έχει συμμετάσχει σε εμπορικές αποστολές στις Άλπεις και στην Μαλαισία. Ως μέλος της γυναίκειας αλπινιστικής ομάδας με τη Βανέσα Αρχοντίδου, έχει ανέβει στο όρος Aconcagua (μέχρι τα 6.500, Αργεντινή), στο Elbrus (5642μ στη Ρωσία) και στο McKinley/Denali (6190μ στην Αλάσκα των Η.Π.Α). Από το 2014 είναι ενεργό μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών και το 2016 ολοκλήρωσε την σχολή χειμερινού βουνού και την σχολή αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α.