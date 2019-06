Γιατί δεν είστε ποτέ στην ώρα σας και πώς θα το διορθώσετε

Μήπως το «συγγνώμη που άργησα» το λες πιο συχνά κι απ' το καλημέρα; Μήπως πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου με τον χρόνο; Κανείς δεν θέλει να τον στήνουν σε ραντεβού. Κανείς. Είτε πρόκειται για προσωπικό, είτε και για επαγγελματικό.

Αν δοκίμασες να ρυθμίσεις το ρολόι σου λίγα λεπτά μπροστά για να ξεγελάσεις τον εαυτό σου αλλά εξακολουθείς να μην είσαι τυπικός, τότε η καθυστέρηση που σε διακρίνει είναι πολύ πιθανό να είναι απλά του κεφαλιού σου. Φυσικά είναι υπαρκτή αλλά οι λόγοι ίσως είναι εντελώς ψυχολογικοί.

«Η επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση πολύ συχνά συνδέεται με χαρακτηριστικά όπως το άγχος και η τάση να αναζητά κανείς συγκινήσεις», σχολιάζει η συγγραφέας του βιβλίου “Never Be Late Again: 7 Cures for the Punctually Challenged”, Diana DeLonzor.

Παρακάτω θα βρεις μερικές συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να είσαι στην ώρα σου.

Περισσότερα στο govastileto.gr