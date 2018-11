Κι όμως οι selfies κάνουν καλό σύμφωνα με νέα έρευνα!

Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει πως το να θες να τραβάς όμορφες φωτογραφίες του εαυτού σου, ακόμα και αν το κάνεις κάθε μέρα, μπορεί να βελτιώσει την ψυχολογία σου.





Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychology of well being το να τραβάς selfie σε καθημερινή βάση μπορεί να βοηθήσει να είσαι πιο ευτυχισμένος/η.





Υπάρχουν δεκάδες σύγχρονες επιστημονικές έρευνες που δείχνουν πως η εμμονή με τα social media και τις selfies μπορεί να σου προκαλέσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ακόμα και μικρά προβλήματα υγείας.