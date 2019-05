Τips που θα σας φέρουν πιο κοντά στην επιτυχία

Η άνοιξη επιδέχεται ξεσκαρτάρισμα από κάθε άποψη και σε αυτό το άρθρο θα μάθεις ποια είναι τα 6 πράγματα που πρέπει να πετάξεις, κυριολεκτικά και μεταφορικά, εφόσον θέλεις να αισθανθείς ευτυχισμένη.



Σύγκριση



… ή με άλλα λόγια «no one is you and that is your power». Αν θέλεις να συγκριθείς με κάποιον οπωσδήποτε τότε προτίμησε να συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου. Πού βρισκόσουν ένα χρόνο πριν; Τι έκανες; Τι έχεις πετύχει μέχρι σήμερα;



Κούραση

Γιατί όλοι δηλώνουν κουρασμένοι; Πήγαινε για ύπνο νωρίς, κάνε ένα μπάνιο, διάβασε, άφησε το κινητό στην άκρη, άκου μουσική, σκέψου τι θα φορέσεις αύριο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη χαλάρωση. Bonus: Θα σε βοηθήσει να είσαι περισσότερο οργανωμένη.

