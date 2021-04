Το πρόγραμμα γυμναστικής της Kylie Jenner για να υποδεχτεί το καλοκαίρι!

Μπορεί να διανύουμε τον πρώτο μήνα της Άνοιξης ωστόσο το καλοκαίρι είναι πολύ κοντά και οι celebrities έχουν ξεκινήσει εντατική γυμναστική προκειμένου να υποδεχτούν την ωραιότερη εποχή του χρόνου με καλλίγραμμο σώμα.

Ανάμεσα σε αυτές και η Kylie Jenner, η οποία προσέχει πάρα πολύ το σώμα της και παρόλο που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με το βάρος της αποφάσισε ενόψει του καλοκαιριού να μπει σε εντατικό πρόγραμμα γυμναστικής.

Η 23χρονη σταρ του ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians σύμφωνα με το Ε! ακολουθεί ένα πρόγραμμα που θα κάνει το κορμί της ακαταμάχητο το φετινό καλοκαίρι.

Περισσότερα στο govastileto.gr