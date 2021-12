And Just Like That: Η παραμυθένια εμφάνιση της Sarah Jessica Parker στην πρεμιέρα της με τους άντρες της ζωής της

Πρεμιέρα έκανε το reboot του «Sex and the City», «And Just Like That» στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Sarah Jessica Parker εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα γκρίζο Oscar de La Renta φόρεμα, με ένα ροζ τούλι, που θα είχε σίγουρα την έγκριση της Carrie Bradshaw. Αυτή η δημόσια εμφάνιση του γιου τους James είναι η πρώτη τα τελευταία 4 χρόνια.

Η Sarah Jessica Parker ολοκλήρωσε το look της με ροζ ψηλοτάκουνα από την δική της σειρά παπουτσιών SJP και κοσμήματα Fred Leighton, Larkspur και Hawk.

