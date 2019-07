«Aphrodite De Milo»: Η νέα εντυπωσιακή επίδειξη μόδας του Βασίλειου Κωστέτσου

Την Δευτέρα 1/7 , Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μια επίδειξη μόδας με ευρωπαικά πρότυπα στο Διεθνές Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα. Ο Διεθνής Έλληνας σχεδιαστής Βασίλειος Κωστέτσος, παρουσίασε σε μια υπερπαραγωγή την καινούργια του συλλογή Haute Couture 2019/20 με την ονομασία «Aphrodite De Milo» .

Μια συλλογή που αναδείκνυε την γυναικεία σιλουέτα και διέγραφε καλαίσθητα το γυναικείο κάλλος.



Μακριά αλλα και πολύ κοντά φορέματα απο υφάσματα ολομέταξες μουσελίνες, κρεπ σατέν και μεταλλικά γεμάτα απο κρύσταλλα είχαν την λάμψη νομισμάτων απο την Αρχαία Ελλάδα που καθήλωναν ολα τα βλέμματα.



Μαζί παρουσιάστηκε και το καινούργιο του άρωμα με την ονομασία «Aphrodite De Milo». Για τον Άνδρα είδαμε ολομέταξα πουκάμισα σε φαρδιές γραμμές αλλά και σε στενά παντελόνια, ενώ για το βράδυ υπήρχαν προτάσεις απο κοστούμια καρρώ και μπροκάρ Blue Black μετάξι που διέγραφαν καλαίσθητα το σώμα.



Η Συλλογή ήταν αφιερωμένη στην Μελίνα Μερκούρη ,που ως Υπουργός Πολιτισμού έδωσε την δική της μάχη για να καθιερώση το αριστουργηματικής αρχιτεκτονικής απο τον Ερνέστο Τσίλλερ, να στεγάσει το Νομισματικό Μουσείο «Ηλίου Μέλαθρον» αλλα και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μήλου στην Πλάκα.



Έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε κατά την έναρξη του εξαιρετικού αφιερώματος η βραβευμένη ποιήτρια Κλέλιας Χαρίση και πρέσβειρα της καμπάνιας επαναπατρισμού της Αφροδίτης της Μήλου «TAKE ME HOME” η οποία εμφανίστηκε στο κοινό με ολομέταξο φόρεμα απο τη συλλογή «Vasilios Kostetsos” απαγγέλοντας με αέρινο και άρτιο θεατρικό ύφος το μελοποιημένο ποίημα της « Ελληνίζουσα Αρπαγή» αφιερωμένο στην Αφροδίτη της Μήλου σε μουσική του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου.





Την θεατρικότητα της κας Χαρίση συνόδευσε με την εμβληματική της άρπα η διεθνούς φήμης αρπίστρια Μαρία- Χριστίνα( γνωστή απο το μουσικό της σχήμα MC & the 7 Pedals) ταξιδεύοντας το κοινό στις « χρυσές νότες» της μουσικής απαγγελίας.



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο τέως Δήμαρχος της Μήλου Δαμουλάκης Γεράσιμος, εκπρόσωποι της UNESCO ( Ζηλεμένου Μαίρη), ο Έλληνας σχεδιαστής Μάκης Τσέλιος , πολλά γνωστά πρόσωπα της Show Biz και αγαπημένοι φιλοι του σχεδιαστή που ταξίδεψαν απο τη Νέα Υόρκη για το event όπως η Αγγελική Κοτσιαντή και ο γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης.



Ο διευθυντής της οργανώτριας εταιρείας Have Fun Τάσος Βιγκλιάρης και ο Διεθνής Έλληνας Σχεδιαστής Βασίλειος Κωστέτσος ευχαριστούν τον γενικό διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου Γιάννη Κακαβά για την πολύτιμη συνεργασία του.



Την Οργάνωση Παραγωγής την είχε η εταιρεία Have Fun. Στο γυναικείο ένδυμα εντυπωσίασε με καινούργιες δημιουργίες η Ελληνική Εταιρία Bilero. Το μακιγιάζ ήταν υπό την επίβλεψη του Προκόπη Μακρυλάκη, ενώ το ΗairStyling έγινε απο τον καταξιωμένο κομμωτή Λεό Μπαζίνα.



Φωτογραφίες: Ηλιάννα Σπυροπάλη