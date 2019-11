Δέσποινα Βανδή: Σέξι και με νέο haircut στο 5ο live του X Factor

Λαμπερή και σέξι εμφανίστηκε η Δέσποινα Βανδή στο 5ο live του X Factor. H τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του μουσικού talent show εμφανίστηκε επίσης και με νέο haircut! Με ίσιο αυστηρό καρέ δια χειρός Βασίλη Μπουλούμπαση, η Δέσποινα έδειχνε πιο όμορφη από ποτέ.

Αναφορικά με το στυλιστικό κομμάτι, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε φορώντας Ιrene Angelopoulos sequin φόρεμα με έντονους ώμους, μαύρο καλσόν και μαύρες γόβες Nak. Το look ολοκλήρωσε με μεγάλα Saint Laurent shiny σκουλαρίκια.

Το make up της επιμελήθηκε η Βάσω Νακοπούλου επιλέγοντας έντονο κραγιόν σε burgundy απόχρωση μαζί με eyeliner, και μας έδωσε έμπνευση για τα επόμενα γιορτινά μας make up looks.

Πηγή: govastileto.gr