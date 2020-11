«Family Is Who You Love» : Η εορταστική καμπάνια του Ralph Lauren εστιάζει στην οικογένεια!

Ο Ralph Lauren στην εορταστική του καμπάνια μας υπενθυμίζει πως αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία αυτή τη δύσκολη εποχή είναι η οικογένεια. Η νέα καμπάνια «Family Is Who You Love» του brand εστιάζει στην οικογένεια, τη συνύπαρξή και την ενότητα.

Με πίστη, λοιπόν, στο ότι «η οικογένεια είναι αυτή που αγαπάμε», η εορταστική καμπάνια του Ralph Lauren εστιάζει στην ανάγκη να είμαστε με την οικογένεια αυτές τις γιορτές και φωτογραφίζει ένα ποικιλόμορφο καστ που εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα οικογενειών από μονογονεϊκές μέχρι ολόκληρες κοινότητες ανά τον κόσμο.

