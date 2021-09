Fendace: Mε ένα ιστορικό Versace x Fendi fashion show έκλεισε η Milan Fashion Week

Το βράδυ της Κυριακής, 26/9, ο κόσμος της μόδας είχε την ευκαιρία να βιώσει ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Δύο μεγάλοι οίκοι μόδας ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν ένα κοινό show που μας άφησε άφωνους.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές τους, Kim Jones-Silvia Venturini Fendi (Fendi) και Donatella Versace (Versace), αντάλλαξαν ρόλους δημιουργώντας μία συλλογή με το όνομα «VERSACE BY FENDI-FENDI BY VERSACE». Ο κάθε σχεδιαστής ανέλαβε να φτιάξει 25 looks για λογαριασμό του άλλου και το αποτέλεσμα δημιούργησε μία ψυχεδελική ατμόσφαιρα...

