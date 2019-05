H Barbie θα βραβευτεί με το «Board of Directors’ Tribute» στα CFDA Awards!

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αγαπημένη μας κούκλα προσγειώθηκε στα ράφια των καταστημάτων. Από τότε μέχρι σήμερα, η Barbie έχει αποκτήσει δεκάδες ιδιότητες, όπως πυροσβέστης, γιατρός, ταμίας στα McDonald’s και πολλά ακόμη.

Τώρα, ήρθε η στιγμή να προσθέσει και ένα βραβείο στο μακροσκελές βιογραφικό της.

Πράγματι, ένα άψυχο αντικείμενο θα φύγει από την τελετή Βραβείων Μόδας CFDA με το βραβείο Board of Directors’ Tribute, το οποίο έχει στο παρελθόν κερδίσει η Michelle Obama. «Η Barbie ασκεί τεράστια επιρροή στην αμερικανική μόδα και κουλτούρα» λέει ο Steven Kolb, πρόεδρος και CEO του CFDA (Council of Fashion Designers of America), και προσθέτει: «Η ιστορία της έχει επηρεάσει τόσο πολλά μέλη του CFDA, ώστε το Συμβούλιο των Διευθυντών αποφάσισε να την τιμήσει με αυτό το ξεχωριστό βραβείο».

