H Hailey Bieber μάς δείχνει πώς να φορέσουμε το καρό blazer σαν φόρεμα

Το blazer είναι στην πρώτη γραμμή της γκαρνταρόμπας μας καθώς είναι must have όλες τις σεζόν και μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα, με τζιν παντελόνι για ένα casual chic look, με tailored pants για τα office looks, με lingerie dresses ή και παγιέτες.

Πρόκειται για κομμάτι-επένδυση που θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση σε πολλές περιστάσεις.

Και αν μέχρι τώρα νομίζατε ότι μπορείτε να το φορέσετε μόνο σαν πανωφόρι, η Hailey Bieber έρχεται να κάνει τη διαφορά.

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στη Νέα Υόρκη πιο sexy από ποτέ, με ένα καρό μπλέιζερ, που φόρεσε σαν φόρεμα.

