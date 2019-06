«Haus of Gaga»: Όλα τα iconic outfits της Lady Gaga σε μια μοναδική έκθεση στο Λας Βέγκας

Mπορεί η Lady Gaga έχει πραγματικά καλή φωνή και τα τραγούδια της να γίνονται αμέσως hits αλλά έχει μείνει στο μυαλό μας ως την διάσημη που τόλμησε κάποιες από τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, έχοντας φορέσει ακόμα και ένα φόρεμα από μπριζόλες!



Η έκθεση «Haus of Gaga» στο Park MGM του Λας Βέγκας φιλοξενεί κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά outfits της τραγουδίστριας που έχουν αφήσει ιστορία! Μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο Met Gala, όπου είδαμε τον παλιό καλό εαυτό της να επιστρέφει με ένα outfit-show, περιμέναμε πως κάποια έκθεση θα ανοίξει που θα τιμά το μοναδικό της στυλ.

Πρόκειται για την έκθεση «Haus of Gaga», η οποία θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου και θα φιλοξενήσει κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά σύνολα που έχουμε δει την Lady Gaga να φοράει, όπως τα Versace κοστούμια που είδαμε στο Superbowl του 2017 αλλά και τα απλά looks από το «A Star is Born»

